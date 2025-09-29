Κουτσούμπας από την Πάτρα: «Το κράτος δεν θέλει να προστατέψει τους πολίτες» ΦΩΤΟ

Εκ νέου «επίθεση» κατά της κυβέρνησης με αφορμή την μεγάλη πυρκαγιά του Αύγουστου, έκανε χθες από την Πάτρα, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας ο οποίος αναφέρθηκε στις ελλείψεις που παρουσιάζει το κράτος στην πρόληψη για την αντιπυρική περίοδο.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, μίλησε σε εκδήλωση της Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας στον χώρο του «Royal» με θέμα τις πυρκαγιές σε δασικές, αστικές περιοχές και κρίσιμες υποδομές, με στόχο την ενίσχυση του αγώνα για πυροπροστασία και αποκατάσταση.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας μεταξύ άλλων, στην ομιλία του τόνισε: «Βρισκόμαστε ξανά στην Πάτρα τώρα που οι κάμερες έχουν φύγει από τα καμένα, γιατί επιμένουμε να συζητάμε καθαρά, ανοιχτά, τι φταίει και φτάσαμε στο σημείο μια πυρκαγιά να μπαίνει μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας και να απειλεί την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.



Για αυτήν την πολιτική θα έπρεπε να απολογείται η κυβέρνηση της ΝΔ, που μεταφράζεται σε ελλείψεις στο σχεδιασμό, την πρόληψη, την αποκατάσταση κι όμως ζητάει και τα ρέστα γιατί δνε θέλει να προστατέψει. Αντί να απολογηθούν για τις τεράστιες ελλείψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα και στις Δασικές Υπηρεσίες για την ανυπαρξία σχεδίου ενίσχυσης των μέσων πυρόσβεσης στη ΒΙΠΕ, αλλά και στα Συχαινά, ώστε να ανακοπεί η φωτιά και να μη φτάσει στον ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας, επιστρατεύουν τη γνωστή τακτική μετάθεσης των δικών τους ευθυνών. Ζητάμε αποζημίωση 100% σε όλους για τις ζημιές που έχουν προκληθεί από την πυρκαγιά».

Ο Σωτήρης Παρίσης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, στην ομιλία του είπε: «Οι πυρκαγιές απέδειξαν ξανά ότι ο λαός είναι αντιμέτωπος με την «εμπρηστική» πολιτική του κράτους, των κυβερνήσεων, αλλά και όλων των αστικών κομμάτων που ούτε μπορούν ούτε θέλουν να προστατέψουν τη λαϊκή περιουσία, τους κόπους μιας ζωής αλλά και το φυσικό πλούτο της περιοχής μας».

Τέλος, ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, τόνισε:

“Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την διοίκηση του Δήμου έχουμε στο κέντρο της προσοχής μας τις βασικές ανάγκες του Πατραϊκού λαού.

Γνωρίζοντας το δυσμενές πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα έπρεπε να κινηθούμε, ότι δηλαδή οι προτεραιότητες των κυβερνόντων, του συστήματος, είναι να υπηρετεί την κεφαλαιοκρατική οργάνωση της κοινωνίας, που στο κέντρο τους έχουν τα συμφέροντα, τα κέρδη των λίγων.

Γνωρίζοντας ότι ο Δήμος δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό και τη χρηματοδότηση, αλλά και τα θεσμικά εμπόδια που μας βάζουν και έκαναν την αυτοδιοίκηση, τοπική διοίκηση, δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια.

Χωρίς φανφάρες ασχοληθήκαμε με επιμέλεια μ’ αυτά που δεν είναι ορατά. Με έργα υποδομών όπως η ύδρευση, ο βιολογικός και η επέκτασή του, ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης.

Ιδιαίτερη φροντίδα, είχαμε και έχουμε για την Πολιτική Προστασία, και σωστότερα για την προστασία του λαού. Σε στενή συνεργασία με την Πυροσβεστική και τους άλλους δημόσιους φορείς, με ομάδες πυροπροστασίας. Ξεκινήσαμε να βάζουμε το λιθαράκι μας στην αντιπυρική προστασία της πόλης μας.

Το μεγάλο αυτό θέμα που έχει ως βάση του την πρόληψη και στην συνέχεια την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και την αποκατάσταση των συνεπειών, το προσεγγίσαμε με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και επειδή ο Δήμος είναι ένας μικρός κρίκος στην αλυσίδα της λήψης μέτρων για την προστασία του Πατραϊκού λαού.

Μελετώντας την πολιτική των κυβερνήσεων, έπρεπε να φωτίσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Τα ανύπαρκτα μέτρα τους και ο σχεδιασμός τους, αντί να μας θωρακίζουν, μας εκθέτουν σε πολλαπλούς κινδύνους.

Προετοιμάζουμε τις δικές μας δυνάμεις, για να έχουμε αλλαγές, ανατροπή αυτού του σχεδιασμού, αξιοποιούμε όλες τις μορφές τεκμηρίωσης των θέσεων μας, προβολής τους, επικοινωνίας τους στους συμπολίτες μας, αλλά παίρνουμε και μέτρα σε όσα μας αναλογούν σε υποδομές, εξοπλισμό, μαζί με τους εργαζόμενους. Που στις πρόσφατες πυρκαγίες με τη δική τους παρέμβαση έσωσαν τον ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας.

Ο Δήμος μας όταν αναλάβαμε, εξαιτίας της πολιτικής που είχε ακολουθήθει δεν είχε προσανατολισμό να εξοπλίσει και να αξιοποιήσει τους εργαζόμενους του, στο κτίσιμο της πόλης, με τις δικές του δυνάμεις”.

