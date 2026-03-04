Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα

Σε πληροφορίες που –όπως ανέφερε– έχουν φτάσει στον Περισσό αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, υποστηρίζοντας ότι δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στον εναέριο χώρο της Κύπρου είχαν κατεύθυνση προς τη ναυτική βάση της Σούδας στην Κρήτη.

Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες στους διαδρόμους της Βουλής, ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει το κόμμα του, δύο από τα τέσσερα drones που εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο φέρονται να κατευθύνονταν προς τη Σούδα.

«Κίνδυνος να γίνει στόχος η χώρα»

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πληροφορία επιβεβαιώνει τις θέσεις που διατυπώνει εδώ και καιρό το κόμμα σχετικά με τους κινδύνους που, κατά την εκτίμησή του, προκύπτουν από τη συμμετοχή της Ελλάδας στους στρατηγικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, η χώρα κινδυνεύει να μετατραπεί σε στόχο».

Παράλληλα επανέλαβε τη θέση του ΚΚΕ ότι η λειτουργία και αξιοποίηση στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τη χώρα και τον ελληνικό λαό.

Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Κουτσούμπας δεν έκανε αναφορά στη συγκεκριμένη πληροφορία κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, αλλά τη μετέφερε σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στους διαδρόμους του κοινοβουλίου.

