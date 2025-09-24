Κουτσούμπας: Να ικανοποιηθεί τώρα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι – Κυβέρνηση και Δικαιοσύνη θα λογοδοτήσουν

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας απευθύνει σκληρό μήνυμα προς την κυβέρνηση και τη Δικαιοσύνη, ζητώντας να ικανοποιηθεί άμεσα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του — αίτημα που, όπως υπογραμμίζει, αφορά το αυτονόητο: να γίνουν όλες οι ενέργειες που χρειάζονται για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Δέκατη μέρα απεργίας πείνας σήμερα του Πάνου Ρούτσι», τονίζει ο γ.γ. του ΚΚΕ, και προειδοποιεί ότι «κυβέρνηση και δικαιοσύνη θα έχουν βαρύτατες ευθύνες αν συμβεί οτιδήποτε» στον απεργό, ο οποίος παλεύει για την εκταφή του γιου του ώστε να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες που κρίνει απαραίτητες.

Ο κ. Κουτσούμπας κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να «νίψει τας χείρας της» ρίχνοντας την ευθύνη στη Δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα επιρρίπτει ευθύνες στη δικαστική ηγεσία για τυχόν ανοχή: «Η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια», δηλώνει, προσθέτοντας ότι δεν αρκεί η βιαστική έναρξη δίκης αλλά απαιτείται «ουσιαστική έρευνα και ανάκριση».

Ο γ.γ. του ΚΚΕ απαιτεί πλήρη διερεύνηση όλων των στοιχείων και την απόδοση των κατηγοριών «σε όλα τα πρόσωπα, όσο ψηλά κι αν φτάνουν», ενώ επανέρχεται στο αίτημα: «Να ικανοποιηθεί τώρα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι».

Το ΚΚΕ, όπως καταλήγει ο κ. Κουτσούμπας, «θα συνεχίσει να παλεύει» ώστε να μην μείνει η υπόθεση «στον αέρα» και «να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη», χαρακτηρίζοντας το σύστημα ως υπεύθυνο σε ένα βαθύτερο επίπεδο και δεσμευόμενο να πιέσει για «την πραγματική δικαίωση».

