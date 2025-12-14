Κουτσούμπας σε μπλόκα αγροτών: Κλιμακώστε τον αγώνα σας. Πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση

Μπλόκα αγροτών στη Φθιώτιδα επισκέφθηκε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στον Μπράλο και στην Αταλάντη.

Τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ συνόδευαν, μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Πολίτης μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Αλεξόπουλος, Γραμματέας της ΤΕ Φθιώτιδας και η Ανδριάνα Μπαφούτσου, μέλος του Γραφείου της Επιτροπής Περιοχής Αν. Στερεάς και Εύβοιας του ΚΚΕ.

Στον χαιρετισμό του προς τους αγρότες ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε:

“Είναι περιττό να σας πω ότι εμείς στηρίζουμε όλα τα αιτήματά σας. Θεωρούμε δίκαιο τον αγώνα σας και είναι αγώνας που πρέπει να πάει μέχρι τέλους, γιατί πραγματικά ο κόμπος έφτασε στο χτένι, δεν πάει άλλο. Η αγροτιά δεινοπαθεί αυτή τη στιγμή στον τόπο μας.

Υπάρχουν διάφορα αιτήματα τα οποία τα έχετε καταλήξει συλλογικά, αυτά να παλέψετε. Να κρατήσετε ως κόρη οφθαλμού την ενότητά σας, την αγωνιστικότητά σας, τη μαζικότητα που έχουν τα μπλόκα, όλα αυτά σε όλη την Ελλάδα και εδώ, και να συνεχίσετε μέχρι το τέλος.

Είναι πιεσμένη η κυβέρνηση. Εδώ και τώρα εμείς απαιτούμε να δώσει τις λύσεις, γιατί το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο. Και το κόστος παραγωγής δεν μειώνεται για να μπορούν οι αγρότες να καλλιεργούν και οι κτηνοτρόφοι να έχουν τα κοπάδια τους και να παράγουν προϊόντα, χωρίς να υπάρχει αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως ζητάτε πάρα πολύ σωστά, ενώ το δίνει στους εφοπλιστές για παράδειγμα.

Δεν γίνεται χωρίς να βάλει πλαφόν στο ρεύμα, δεν γίνεται χωρίς να καταργήσει το ΦΠΑ στα βασικά μέσα, στα εφόδια και σε άλλα τα οποία τα έχετε ανάγκη ως πρώτη ύλη για τη δουλειά σας, για να μπορείτε να καλλιεργείτε και να ζείτε με αξιοπρέπεια.

Δεν γίνεται χωρίς εγγυημένες τιμές, χωρίς κούρεμα των δανείων και των χρεών που σας σφίγγουν σαν θηλιά στον λαιμό.

Γιατί ένας αγρότης, ένας κτηνοτρόφος για να μπει μόνο στα προγράμματα της ΚΑΠ και της ΕΕ χρειάζεται να δανειστεί από τους τραπεζίτες χρήματα, τα οποία τα πληρώνει με μεγάλα επιτόκια. Και βέβαια τα χρέη συσσωρεύονται, ακόμη κι ένα τρακτέρ να πάρει πρέπει να χρεωθεί, που είναι βασική υποδομή για τη δουλειά του δηλαδή, βασικό μέσο.

Και την ίδια ώρα βέβαια οι τιμές κατρακυλάνε στον πάτο, παίρνουν κοψοχρονιά την παραγωγή οι διάφοροι μεσάζοντες, οι μεγαλέμποροι, οι βιομήχανοι και οι τιμές μένουν εξευτελιστικές, την ώρα που ο καταναλωτής, ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος, οι επαγγελματίες, στο ράφι στους “σουπερμαρκετάδες”, όταν πάει να ψωνίσει, τα παίρνει στα ύψη, γιατί οι τιμές έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά.

Αυτά είναι ζητήματα, μαζί με τα χρωστούμενα όλα που πρέπει να γυρίσουν πίσω σε αποζημιώσεις, σε επιδοτήσεις που σας χρωστάνε και που βέβαια τα λυμαίνονται τα διάφορα λαμόγια της κυβέρνησης, με παρέμβαση των υπουργών της, με παρέμβαση των κρατικών υπαλλήλων που δουλεύουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι εκεί διορισμένοι τόσα χρόνια και βέβαια με έναν κομματικό στρατό που προσπαθεί να έχει η ΝΔ, μαζί με κάποια άλλα κόμματα που κυβέρνησαν και προσπαθεί να πάρει τον πλούτο αυτόν που παράγετε εσείς, να πάρει ακόμα και τις επιδοτήσεις σας και να τα δώσει σε αυτούς.

Γιατί αυτοί που τα φάγανε πρέπει να τα πληρώσουν, να πάει να τους κατάσχει τις περιουσίες, να τους καθίσει στο σκαμνί, να τους στείλει στα δικαστήρια.

Κι όχι να γίνονται αυτές οι γελοιότητες στην Εξεταστική Επιτροπή με τους διάφορους “Φραπέδες” και τους “Χασάπηδες” και με όλους αυτούς που δεν ξέρουν τι έχουνε, που παίρνουν και φεράρι και δεν ξέρουν κι αν έχουν κερδίσει και στο τζόκερ.

Κοροϊδεύουν χοντρά τον ελληνικό λαό. Την ώρα που έπρεπε να γίνει αμέσως Προανακριτική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να καθίσουν στο σκαμνί και οι υπουργοί και όλοι οι κρατικοί υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλοι αυτοί οι δήθεν αγρότες, οι δήθεν κτηνοτρόφοι που ρήμαξαν αυτόν τον τόπο εδώ τόσα χρόνια και κλέβουν την περιουσία του λαού και κλέβουν τα χρήματα από τους ίδιους τους πραγματικούς αγρότες και τους πραγματικούς κτηνοτρόφους.

Αυτά είναι ζητήματα που εμείς τα θέτουμε, τα βάλαμε και στη Βουλή. Ξέρετε ότι έχω καταθέσει Επίκαιρη Ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη. Ελπίζω να έχει το θάρρος αυτή τη φορά να έρθει στη Βουλή και να πει συγκεκριμένα πράγματα και να απαντήσει για να γίνει εκεί η αντιπαράθεση και όχι να βγαίνει στα κανάλια ή στα social media και να λέει διάφορες εξαγγελίες, διάφορα ψίχουλα, ότι “θα δώσουμε και θα δώσουμε”. Τα γνωρίσαμε αυτά πολλά χρόνια τώρα, την κοροϊδία που γίνεται. Κι ακόμα τα ψίχουλα που δίνει εξανεμίζονται, όπως ξέρετε όλοι πολύ καλά, την ίδια ώρα. Πώς να παράγει ο αγρότης, πώς να ξανακαλλιεργήσει, πώς να ζήσει αξιοπρεπώς την οικογένειά του, πώς να παραμείνει στον τόπο του;».

Κλείνοντας και αναφερόμενος στις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ο ΓΓ της ΚΕ κάλεσε τους αγρότες να συνεχίσουν τον αγώνα τους, τονίζοντας:

“Έχω ενημερωθεί ότι χτες η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στην οποία συμμετείχατε κι εσείς, πήρε αποφάσεις.

Κρατείστε την ενότητά σας, κλιμακώστε τον αγώνα σας. Είναι η στιγμή που πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση, γιατί μπορεί να επιλύσει ζητήματα, γιατί και τα λεφτά υπάρχουν και δημοσιονομικές αντοχές έχει η οικονομία, δεν μπορεί να έχει για λίγους μεγάλους και να μην έχει για τους αγρότες, τους πολλούς, αυτούς που ιδρώνουν και ματώνουν κάθε μέρα, κάθε ώρα, 365 μέρες τον χρόνο στο χωράφι, στα κοπάδια τους, στη γη τους.

Από αυτή τη σκοπιά νομίζω ότι δεν περνάνε ούτε τα μέτρα καταστολής, ούτε αυτά απ’ τους διορισμένους από την ίδια την κυβέρνηση εισαγγελείς που βάζει να φωνάζουν δήθεν ότι θα κυνηγήσουν τους αγρότες, ούτε τα αγροτοδικεία. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα επιτρέψουμε να γίνει.

Και ο λαός είναι ενωμένος, μπορεί να γίνει μια πλατιά κοινωνική συμμαχία ανάμεσα στους αγρότες, τους εργάτες, τους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τα παιδιά μας, τους φοιτητές, τους μαθητές κι όλοι μαζί ενωμένοι να παλέψουμε”.

