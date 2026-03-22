Κούβα: Νέα διακοπή ρεύματος λόγω ενεργειακής κρίσης και αμερικανικού εμπάργκο

Το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας υπέστη άλλη μια διακοπή το Σάββατο, σηματοδοτώντας το δεύτερο μεγάλο πλήγμα για το ενεργειακό σύστημα της χώρας μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Η κατάσταση εντείνεται λόγω του εμπάργκο καυσίμων που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση της Αβάνας.

Οι παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, βασικό προμηθευτή της Κούβας, έχουν διακοπεί εδώ και πάνω από δύο μήνες, ενώ η Ουάσινγκτον έχει προειδοποιήσει για κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα επιχειρήσει να προμηθεύσει καύσιμα στο νησί. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Κούβα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο γενικής διακοπής ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο CubaDebate, η κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου σημειώθηκε αργά το Σάββατο, εξαιτίας βλάβης σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στο Νουέβιτας. Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο οι κυρώσεις περιορίζουν την δυνατότητα της χώρας να επιδιορθώσει πλήρως τις ζημιές.

Η διακοπή ρεύματος ακολούθησε αυτή της Δευτέρας και έρχεται σε μία περίοδο χρόνιας ενεργειακής δυσκολίας για τους περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους του νησιού. Οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί χρειάζονται περίπου 100.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ενώ η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μόνο τα δύο πέμπτα της ζήτησης. Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν η προγραμματισμένη παράδοση ρωσικών καυσίμων άλλαξε πορεία μετά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ.

Η ενεργειακή κρίση φέρνει την Κούβα αντιμέτωπη με αυξανόμενες διακοπές ρεύματος και οικονομική πίεση, ενώ οι κάτοικοι ζουν σε συνθήκες συνεχούς αβεβαιότητας για την ηλεκτροδότηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



