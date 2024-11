Κούβα: Δεύτερος ισχυρότερος σεισμός

Δεύτερος ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Κούβα, αργά το απόγευμα της Κυριακής (10.11.2024), μία ώρα μετά τη δόνηση των 5,9 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) και με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Μάλιστα, μετά τον δυνατότερο σεισμό των 6,8 Ρίχτερ, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι στις νοτιοανατολικές ακτές της Κούβας.

