Κρακοβία: Ο “παράδεισος” του πολιτισμού, τι να δείτε

Η σημερινή μας πρόταση αφορά έναν προορισμό του εξωτερικού που κινείται όμως σε ήπια οικονομικά δεδομένα, ιδανικό για όλα τα βαλάντια.

Ο λόγος για την Κρακοβία, η οποία σε τρεις ημέρες ξεδιπλώνει τα στρώματα της ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού της, αφήνοντας στους επισκέπτες ανεξίτηλες αναμνήσεις από μία πόλη που συμπυκνώνει το παρελθόν και το παρόν της Πολωνίας.

Είτε περιπλανηθείτε στα μεσαιωνικά σοκάκια, είτε εξερευνήσετε τα συγκλονιστικά μουσεία, είτε γευτείτε την εκλεκτή γαστρονομική σκηνή, η Κρακοβία υπόσχεται μία πλούσια εμπειρία για κάθε ταξιδιώτη. Ξεκινήστε τη μέρα σας από το Κάστρο Wawel, ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα που έχει γίνει μάρτυρας αιώνων πολωνικής ιστορίας. Θαυμάστε τα γοτθικά, αναγεννησιακά και ρομανικά στοιχεία που κοσμούν αυτό το φρούριο, όπου στέφθηκαν βασιλιάδες και εκτυλίχθηκαν βασιλικές ίντριγκες.

Περπατήστε στη γραφική οδό Kanonicza, που είναι γεμάτη με γοητευτικά αρχοντικά και χειροποίητα καταστήματα. Κάντε στάση σε ένα από τα γραφικά καφέ και αφήστε την έντονη ενέργεια της πόλης να σας διαπεράσει.

Συνεχίστε προς την κεντρική πλατεία Αγοράς, Rynek Główny, όπου η εντυπωσιακή αίθουσα υφασμάτων στέκει ως σύμβολο της μεσαιωνικής εμπορικής κληρονομιάς της Κρακοβίας. Εξερευνήστε την καρδιά της πλατείας της αγοράς, όπου δεσπόζει η Βασιλική της Αγίας Μαρίας, ένα γοτθικό αριστούργημα με το εκπληκτικό ξύλινο τέμπλο του Γερμανού γλύπτη Veit Stoss.

Καθώς πέφτει το βράδυ, επισκεφθείτε το Kazimierz, την ιστορική εβραϊκή συνοικία της Κρακοβίας. Βυθιστείτε στην μποέμικη ατμόσφαιρά της, όπου προπολεμικές συναγωγές στέκονται δίπλα σε μοντέρνα μπαρ και γκαλερί τέχνης.

Μία καλή πρόταση αφορά μία οδυνηρή ιστορία της περιοχής. Περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά της Κρακοβίας, βρίσκεται το Μνημείο και Μουσείο Αουσβιτς-Μπίρκεναου, μία ζοφερή υπενθύμιση των φρικαλεοτήτων του Β’ Παγκοσμίου. Οι ξεναγήσεις παρέχουν πληροφορίες για τα σκοτεινά κεφάλαια του Ολοκαυτώματος. Τα εκθέματα, οι διατηρημένοι στρατώνες και τα στοιχειωμένα απομεινάρια του στρατοπέδου συγκέντρωσης μεταφέρουν το μέγεθος του ανθρώπινου πόνου.

Επίσης, περπατήστε στο Planty Park, μία καταπράσινη ζώνη που περιβάλλει την Παλιά Πόλη. Το Εθνικό Μουσείο, το οποίο στεγάζει μία εκτεταμένη συλλογή πολωνικής ζωγραφικής, γλυπτικής και διακοσμητικών τεχνών, παρέχει μία ολοκληρωμένη επισκόπηση της καλλιτεχνικής εξέλιξης της Πολωνίας.

Στη συνέχεια, επισκεφθείτε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης MOCAK της Κρακοβίας, που βρίσκεται στη μοντέρνα συνοικία Zabłocie. Αυτό το πρωτοποριακό μουσείο παρουσιάζει σύγχρονα έργα, που διευρύνουν τα καλλιτεχνικά όρια και αντανακλούν σύγχρονα κοινωνικά θέματα.

