Κρας τεστ γρίπης: Έξαρση και ανησυχία στην Πάτρα – Αυξημένο το ιικό φορτίο στα λύματα

Επιβεβαιώνονται, δυστυχώς, οι ανησυχίες που είχε εκφράσει τις προηγούμενες ημέρες στην «Π» η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Αννα Μαστοράκου, για τη ραγδαία αύξηση της μεταδοτικότητας της γρίπης Α στην περιοχή.

Οπως είχε δηλώσει στην «Π», «την περίοδο των εορτών σημειώθηκε έξαρση της μεταδοτικότητας, ιδίως του νέου στελέχους της γρίπης Α, του λεγόμενου υποστελέχους Κ». Σύμφωνα με την ίδια, τα συμπτώματα είναι ιδιαίτερα έντονα, με υψηλούς πυρετούς, πονοκεφάλους και φαρυγγαλγία, ενώ καταγράφεται αυξημένη επισκεψιμότητα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και στις εφημερίες των νοσοκομείων της περιοχής. «Ενας στους δέκα ασθενείς θα νοσηλευτεί, καθώς εμφανίζονται και πνευμονίες» τόνισε χαρακτηριστικά.

Με το άνοιγμα των σχολείων από αύριο 8 Ιανουαρίου, οι ειδικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για περαιτέρω επιβάρυνση της κατάστασης, καθώς ο συγχρωτισμός στις σχολικές αίθουσες ευνοεί τη μετάδοση του ιού. Αλλωστε, τα παιδιά αποτέλεσαν το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου το βασικό «ρεζερβουάρ» των ιώσεων, μεταφέροντας τον ιό στο οικογενειακό περιβάλλον κατά τις γιορτές.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία από την επιδημιολογική επιτήρηση του ΕΟΔΥ στα λύματα. Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Πάτρα είναι οι τέσσερις πόλεις όπου καταγράφηκε ραγδαία άνοδος του ιικού φορτίου της γρίπης Α έως και την περασμένη Πέμπτη. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη (+124,3%) και στα Ιωάννινα (+115,3%), ενώ και η Λάρισα (+68,9%) και η Πάτρα (+16,3%) εμφανίζουν υψηλά επίπεδα με αυξητικές τάσεις.

Την ίδια στιγμή, σταθερή παραμένει και η κυκλοφορία του κορονοϊού, με αύξηση στην Αθήνα και την Αλεξανδρούπολη και 121 εισαγωγές σε νοσοκομεία λόγω Covid-19.

Η Αννα Μαστοράκου απευθύνει σαφή σύσταση προς τους πολίτες να προχωρήσουν ακόμη και τώρα στον αντιγριπικό εμβολιασμό, επισημαίνοντας ότι «είναι άκρως απαραίτητος για τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους». Υπενθυμίζει ότι το εμβόλιο αποκτά πλήρη αποτελεσματικότητα μετά από 10 έως 15 ημέρες, όταν ο οργανισμός παράγει τα απαραίτητα αντισώματα.

Παράλληλα, συνιστά τη χρήση μάσκας από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, την αυστηρή τήρηση ατομικών μέτρων υγιεινής και τον καλό αερισμό των εσωτερικών χώρων. «Ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης είναι το καλύτερο και ασφαλέστερο διαθέσιμο μέσο πρόληψης. Μπορείς να νοσήσεις και εμβολιασμένος, αλλά σίγουρα δεν θα καταλήξεις στο νοσοκομείο», υπογραμμίζει.

Υψηλός πυρετός, ρίγη, μυαλγίες, κακουχία, βήχας, πονόλαιμος και έντονος πονοκέφαλος είναι τα κύρια συμπτώματα της γρίπης, τα οποία φέτος εμφανίζονται με μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια, καθιστώντας την εγρήγορση και την πρόληψη πιο αναγκαίες από ποτέ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



