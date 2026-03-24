Κραβαρίτης: “Ο ΝΟΠ έχει ευοίωνο μέλλον, σε κάθε περίπτωση”

24 Μαρ. 2026 11:55
«Ο ΝΟΠ δίνει μια μάχη με αξιοπρέπεια, εύχομαι να καταφέρει να παραμείνει στην Κατηγορία, αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η επόμενη μέρα της ομάδας είναι εξαιρετική σε οποιαδήποτε περίπτωση, καθώς υπάρχει μια φουρνιά ταλαντούχων παικτών που έχουν ευοίωνο μέλλον» δήλωσε με νόημα ο τεχνικός του Υδραϊκού, Δημήτρης Κραβαρίτης μετά το τέλος του αγώνα με τον ΝΟΠ.

Ο Κραβαρίτης είναι προπονητής που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, μέχρι πριν από λίγους μήνες ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού και ήταν αυτός που πριν από τρία χρόνια είχε ανεβάσει τον ΝΟΠ στα «σαλόνια» του ελληνικού πόλο. Οπότε είναι άνθρωπος που έχει άποψη για τη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες του πατρινού ομίλου, αλλά και για το επίπεδο του πρωταθλήματος.

Ο Ελληνας τεχνικός μίλησε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» και αναφέρθηκε στον αγώνα για τον οποίο τόνισε: «Για 2,5 λεπτά ο ΝΟΠ στάθηκε εξαιρετικά, μας πίεσε, αλλά η διαφορά είναι ότι εμείς έχουμε αλλαγές και βάθος στο ρόστερ, κάτι που δεν το έχει ο ΝΟΠ. Η ομάδα χάνει τους αγώνες ξεκάθαρα από έλλειψη εμπειρίας, αλλά και βάθος στο ρόστερ του, ωστόσο πιστεύω ότι ο χρόνος δουλεύει υπερ του, καθώς οι νεαροί αθλητές αποκτούν εμπειρίες».

Από εκεί και πέρα, η πατρινή ομάδα από χθες έπιασε δουλειά για τον σημαντικό εκτός έδρας αγώνα που θα γίνει το Σάββατο με αντίπαλο τη Λάρισα στο οποίο δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη.
Αυτο είναι και το τελευταίο παιχνίδι πριν από την διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της εορτής του Πάσχα.

12:02 Μητσοτάκης από το ΙΜΕΤ: Σύστημα με Τεχνητή Νοημοσύνη προβλέπει την κίνηση και ανοίγει δρόμο για την Αθήνα
12:00 Ισραηλινά μέσα: «Ο Χαμενέϊ συμφώνησε με τις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις»
11:55 Κραβαρίτης: “Ο ΝΟΠ έχει ευοίωνο μέλλον, σε κάθε περίπτωση”
11:53 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Καταγγελίες-φωτιά για πλαστά έργα, κλεμμένα κοσμήματα και μνημεία
11:50 Κικίλιας για τη δίκη των Τεμπών: «Η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις» – Νέα πίεση στον Φλωρίδη
11:49 Δείτε πότε μπαίνουν οι συντάξεις του Απριλίου
11:46 Πάτρα: Η Λέσχη Ανάγνωσης του Ωδείου ανοίγει συζήτηση για το βιβλίο του Μπάρενμποϊμ
11:44 Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τουρισμός στην Ελλάδα
11:40 Πιερρακάκης: Έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup την Παρασκευή για τη Μέση Ανατολή
11:39 Δανία: Ανοιξαν οι κάλπες για εκλογές, ποια είναι φαβορί
11:32 Αθήνα: Μαθητές παρελαύνουν με βροχή στο Σύνταγμα – Το «παρών» από πολιτικούς με γαλανόλευκες εμφανίσεις
11:29 Συγκίνησε το Μεσολόγγι ο τυφλός μαθητής που κράτησε τη σημαία στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:27 Τριπλή πατρινή διάκριση στο Κύπελλο Ελλάδας
11:25 Μαρουσάκης: Άστατος μέχρι τέλη Μαρτίου ο καιρός – Πότε «γυρίζει» προς την άνοιξη, πώς θα περάσουμε την 25η Μαρτίου
11:21 Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τι γίνεται με τον χρυσό
11:16 Στη Φλωρεντία το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για το Erasmus+ AFJ και τα επαγγέλματα του αύριο
11:15 Αράγτσι: «ΗΠΑ και Ισραήλ είναι οι υπεύθυνοι για τα στενά του Ορμουζ»
11:10 Πάτρα: Άγρια επίθεση σε 8χρονο μέσα σε σχολείο – 16χρονος είχε πάνω του μαχαίρι
11:04 Στη Ρω για την Κυρά της σημαίας: Μπαίνει σε τροχιά η τοποθέτηση του ανδριάντα της Δέσποινας Αχλαδιώτη
11:01 Παναγόπουλος μετά την αρχειοθέτηση: «Δύο χτυπήματα σε κρίσιμες στιγμές για τις συλλογικές συμβάσεις»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
