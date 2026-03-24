Κραβαρίτης: “Ο ΝΟΠ έχει ευοίωνο μέλλον, σε κάθε περίπτωση”

«Ο ΝΟΠ δίνει μια μάχη με αξιοπρέπεια, εύχομαι να καταφέρει να παραμείνει στην Κατηγορία, αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η επόμενη μέρα της ομάδας είναι εξαιρετική σε οποιαδήποτε περίπτωση, καθώς υπάρχει μια φουρνιά ταλαντούχων παικτών που έχουν ευοίωνο μέλλον» δήλωσε με νόημα ο τεχνικός του Υδραϊκού, Δημήτρης Κραβαρίτης μετά το τέλος του αγώνα με τον ΝΟΠ.

Ο Κραβαρίτης είναι προπονητής που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, μέχρι πριν από λίγους μήνες ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού και ήταν αυτός που πριν από τρία χρόνια είχε ανεβάσει τον ΝΟΠ στα «σαλόνια» του ελληνικού πόλο. Οπότε είναι άνθρωπος που έχει άποψη για τη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες του πατρινού ομίλου, αλλά και για το επίπεδο του πρωταθλήματος.

Ο Ελληνας τεχνικός μίλησε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» και αναφέρθηκε στον αγώνα για τον οποίο τόνισε: «Για 2,5 λεπτά ο ΝΟΠ στάθηκε εξαιρετικά, μας πίεσε, αλλά η διαφορά είναι ότι εμείς έχουμε αλλαγές και βάθος στο ρόστερ, κάτι που δεν το έχει ο ΝΟΠ. Η ομάδα χάνει τους αγώνες ξεκάθαρα από έλλειψη εμπειρίας, αλλά και βάθος στο ρόστερ του, ωστόσο πιστεύω ότι ο χρόνος δουλεύει υπερ του, καθώς οι νεαροί αθλητές αποκτούν εμπειρίες».

Από εκεί και πέρα, η πατρινή ομάδα από χθες έπιασε δουλειά για τον σημαντικό εκτός έδρας αγώνα που θα γίνει το Σάββατο με αντίπαλο τη Λάρισα στο οποίο δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη.

Αυτο είναι και το τελευταίο παιχνίδι πριν από την διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της εορτής του Πάσχα.

