Κραυγή αγωνίας για Σελινούντα: Η Οργάνωση «Αλκυών» προειδοποιεί για καταστροφή στην Αιγιάλεια

Κραυγή αγωνίας, στο όριο της απελπισίας, από το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου «Αλκυών», το οποίο καλεί την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, τον Δήμο Αιγιάλειας, την Αποκεντρωμένη και τους παραγωγούς-επαγγελματίες της Αιγιάλειας να παρέμβουν «εδώ και τώρα» στο θέμα του ποταμού Σελινούντα, προειδοποιώντας πως εάν εξακολουθήσουν να μένουν θεατές της κατάστασης, ο Σελινούντας θα στερέψει ολοσχερώς και ο πεδινός κάμπος της Αιγιάλειας θα καταστραφεί!

Η «Αλκυών» έστειλε πριν από 1,5 μήνα περίπου επιστολές στην Περιφέρεια, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τον Δήμο Αιγιάλειας, αλλά επειδή, όπως αναφέρει, δεν είδε αντίδραση, ανεβάζει το θέμα στα ΜΜΕ για να πάρει δημοσιότητα.

Και το επόμενο βήμα της, όπως είπε στην «Πελοπόννησο» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δήμος Αγγελόπουλος, είναι «να πάμε να καταθέσουμε αναφορά στην Εισαγγελία».

Ο κ. Αγγελόπουλος εξηγεί αναλυτικά στην «Π»: «Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Στη Διεύθυνση Υδάτων μάς έχουν πει ότι αυτό που συμβαίνει στο Σελινούντα συμβαίνει και σε άλλα υδροηλεκτρικά ποτάμια στη Δυτική Ελλάδα. Η εταιρεία στην Αιγιάλεια δεσμεύει το νερό του Σελινούντα και το διοχετεύει στις εγκαταστάσεις της στην Τέμενη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Από την υδρομάστευση του κάθε εργοστασίου μέχρι εκεί που βγαίνει το νερό, όλα τα ποτάμια έχουν ξεραθεί. Εδώ, στον Σελινούντα, υπάρχει επιπλέον πρόβλημα επειδή η υδρομάστευση από το σημείο παραγωγής απέχει 5 χιλιόμετρα. Δηλαδή, όλο το μήκος του κάμπου του Αιγίου είναι ξερό. Και στον κάμπο του Αιγίου υπάρχουν εκατοντάδες γεωτρήσεις. Οι υδρογεωλόγοι μάς λένε ότι η συνέπειες θα είναι άμεσες στον υπόγειο υδροφορέα. Το οποίο πρακτικά σημαίνει, εφόσον συμβεί, ότι δεν θα μπορούμε να ποτίσουμε.

Αυτό που συμβαίνει στον Σελινούντα τον τελευταίο έναν χρόνο, δεν είχε συμβεί ποτέ στα εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια που υπάρχει αυτό το ποτάμι. Είναι τελείως ξερό το ποτάμι για μήνες ολόκληρους. Ηρθαν, δυστυχώς, οι έξυπνοι οι νεοέλληνες, οι νεοκαταναλωτές, οι οποίοι θέλουν να βγάλουν κέρδη από τους φυσικούς πόρους και να καταστρέψουν αυτό που η φύση μάς έχει δώσει εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

Και συνυπεύθυνες είναι οι κυβερνήσεις που έδωσαν αδειοδοτήσεις στα εργοστάσια. Ομως, δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός. Η διεύθυνση Υδάτων, η διεύθυνση Περιβάλλοντος κλείνουν τα μάτια. Απορώ, δε, που το ίδιο κάνει και η διεύθυνση Γεωργίας. Ο Δήμος Αιγιάλειας και η ΔΕΥΑΑ κάνουν τα στραβά μάτια γιατί έχουν σε εξέλιξη ένα έργο τώρα στο Σελινούντα και σκοπεύουν κι αυτοί να ζητήσουν νερό και να κάνουν κι άλλες γεωτρήσεις στη Μονή Ταξιαρχών. Εδώ, λοιπόν, έχουμε ανθρώπους είτε αδιάφορους, είτε άσχετους είτε επικίνδυνους για την κοινωνία και για την οικονομία».

Κάτι τελευταίο: εάν ισχύει αυτό που καταγγέλλει η «Αλκυών» ότι συμβαίνει στον Σελινούντα και συμβαίνει και στα άλλα ποτάμια της Δυτικής Ελλάδας που έχουν υδροηλεκτρική εξάρτηση, το πρόβλημα μεγεθύνεται…

«Εγκλημα στον κάμπο του Αιγίου»

Ενα απόσπασμα από την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου «Αλκυών»: «Μετά από τις πολλές βροχές του Οκτωβρίου και αρχές Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, όλοι αναμέναμε ότι το ποτάμι μας θα κατεβάσει αρκετό νερό για να ξεδιψάσει την άνυδρη κοίτη του, να εμπλουτίσει τα υπόγεια ύδατα του κάμπου του Αιγίου, να τονώσει το οικοσύστημα που υπάρχει στις όχθες του. Για τους γεωργούς, αλλά και τους έχοντες πηγάδια και γεωτρήσεις.

Γνωρίζουμε ότι φέτος οι γεωτρήσεις του Αρδευτικού Οργανισμού Σελινούντα που αρδεύουν περίπου 4.000 στρέμματα από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο, έφθασαν στα όριά τους. Το νερό δεν ήρθε ποτέ στις όχθες του, στην πεδιάδα του Αιγίου, έως και αρχές Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους 2026.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Με την αδειοδότηση της Πολιτείας έχει δοθεί άδεια στην εταιρεία “Υδροενέργεια Αιγίου Μον/πη ΙΚΕ” να δεσμεύει το νερό του ποταμού στο ύψος των μύλων Αγγελόπουλοι στην Π. Κουλούρα και να το διοχετεύει διά μέσου τεραστίων διαστάσεων σωληνώσεων (2,4 μέτρα διάμετρο) στις εγκαταστάσεις της στο νησί Τεμένης, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι υδρογεωλόγοι προειδοποιούν για δραματική μείωση των υπόγειων νερών του κάμπου και ένταση της διάβρωσης της ακτογραμμής προς Βαλιμίτικα και Τέμενη, λόγω έλλειψης φερτών υλικών από τον ποταμό.

Στον κάμπο του Αιγίου συντελείται έγκλημα με τη βούλα της Πολιτείας. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν είναι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), αλλά η ταφόπλακά μας. Καλούμε τις εισαγγελικές αρχές Αιγίου να παρέμβουν άμεσα».

