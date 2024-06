Κρέμασαν σημαία της Παλαιστίνης στο Ηρώδειο – Viral οι εικόνες 

Η κίνηση – στήριξης της Παλαιστίνης, με τη σημαία, έγινε το βράδυ της Τρίτης (5/6/24) στο Ηρώδειο, την ώρα που έμπαινε ο κόσμος στο ανοιχτό θέατρο, για να παρακολουθήσει την όπερα «Τοσκα».

Κάποιοι ανέβηκαν και κρέμασαν τη σημαία της Παλαιστίνης, με τις εικόνες από το Ηρώδειο να γίνονται viral μέσα σε λίγα λεπτά.

Είναι μία από τις πολλές αντίστοιχες κινήσεις που γίνονται διεθνώς, από ανθρώπους που στηρίζουν την Παλαιστίνη και τάσσονται κατά του Ισραήλ και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Παρέμβαση πριν λίγο υπέρ της #Palestine στο Ηρώδειο// Banner in support of #palestina under the #Acropolis in #Athens

