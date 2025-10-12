Κρίμα για την ΑΕ Βαρθολομιού, ήττα στο… νήμα

Η ΑΕ Βαρθολομιού έφτασε μια ανάσα από ένα σπουδαίο διπλό στο παιχνίδι με το Κορωπί για τη 2η αγωνιστική της National League 2.

Κρίμα για την ΑΕ Βαρθολομιού, ήττα στο... νήμα Κρίμα κι άδικο για την ΑΕ Βαρθολομιού, καθώς έχασε στο τέλος
12 Οκτ. 2025 20:10
Pelop News

Η ΑΕ Βαρθολομιού άγγιξε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της National League 2, την οποία απώλεσε, όμως, στις λεπτομέρειες, καθώς στο τέλος χαμογέλασε το Κορωπί με 79-77.

Διαιτητές: Κουτσοδήμος-Μπαβέλας-Βομπίρης. Τα 10λεπτα: 19-14, 38-29 (ημ.), 60-47, 79-77.

ΚΟΡΩΠΙ (Δρακόπουλος): Υφαντής 16 (1), Τριανταφυλλίδης 17, Κραμβουσάνος 15 (5), Αναγνωστάκης 22 (2), Ματσίρας 7, Ελ Ντερινί, Ονόκα, Λεμπέσης 2, Παυλιτίνας, Γκίκας.

ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (Καρύδας): Θανόπουλος 26 (3), Νοέας 3, Συνετός 20 (1), Ντουλές 7 (2), Αρχιμανδρίτης 2, Ρούνης 4, Τριανταφύλλου 11, Δίπλαρος 1, Κατοχιανός 3 (1), Στρίγας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:37 Γιατί η Ρωσία ανησυχεί στην περίπτωση που η Ουκρανία προμηθευτεί πυραύλους Tomahawk
22:23 Μεγάλη πτώση στα κρυπτονομίσματα μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για δασμούς στην Κίνα
22:05 Δακτύλιος: Επιστρέφει από αύριο Δευτέρα 13/10 στο κέντρο της Αθήνας
21:53 Συντάξεις Νοεμβρίου: Πιο νωρίς οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ
21:45 Εντυπωσιακά πλάνα από το drone του Κ. Βικάτου από την αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου ΒΙΝΤΕΟ
21:41 Αυχενικό σύνδρομο: ο Παναγιώτης Κρίθης εξηγεί το πώς, πού και γιατί ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
21:37 Λήμνος: Ανήλικος με σουγιά απείλησε 17χρονο συμμαθητή του μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα
21:29 Η Χαμάς επιμένει για ανταλλαγή ομήρων με τους κρατούμενους Παλαιστίνιους
21:21 ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτων από τον αγοραστή μέσα σε 9 μήνες, για να ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις
21:12 Αμύνταιο: Οκτώ επιθέσεις αρκούδας στο χωριό Λεβαία σε ένα βράδυ!
20:58 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: «Κόκκινο» το πρώτο ντέρμπι της σεζόν στο ΣΕΦ
20:56 Κρήτη: Σεισμός 3,9 Ρίχτερ κοντά στη Γαύδο
20:48 Διάγγελμα Νετανιάχου: Δεν θα σωπάσω μέχρι να φέρω πίσω τους ομήρους – Αναφορές για συγκρούσεις
20:40 Δανία – Ελλάδα: Με Ιωαννίδη και Βλαχοδήμο η Εθνική για να μείνει ζωντανή στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
20:33 Πάτρα: Νέα τα Προσφυγικά έως τέλος του 2025 – Παράταση ολοκλήρωσης σε τέσσερα έργα
20:24 Γάζα: Ανασύρουν διαρκώς σορούς από τα ερείπια – Βρέθηκαν 117 πτώματα το τελευταίο 24ωρο
20:16 Βατικανό: Νεαρός ούρησε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Κρίμα για την ΑΕ Βαρθολομιού, ήττα στο… νήμα
20:08 Πάνος Ρούτσι: «Υποσχέθηκα στο παιδί μου ότι όσο αναπνέω, δεν σταματάω, θα τους βάλω όλους φυλακή»
20:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Τα πόδια του δίκιου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ