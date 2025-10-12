Κρίμα για την ΑΕ Βαρθολομιού, ήττα στο… νήμα

Η ΑΕ Βαρθολομιού άγγιξε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της National League 2, την οποία απώλεσε, όμως, στις λεπτομέρειες, καθώς στο τέλος χαμογέλασε το Κορωπί με 79-77.

Διαιτητές: Κουτσοδήμος-Μπαβέλας-Βομπίρης. Τα 10λεπτα: 19-14, 38-29 (ημ.), 60-47, 79-77.

ΚΟΡΩΠΙ (Δρακόπουλος): Υφαντής 16 (1), Τριανταφυλλίδης 17, Κραμβουσάνος 15 (5), Αναγνωστάκης 22 (2), Ματσίρας 7, Ελ Ντερινί, Ονόκα, Λεμπέσης 2, Παυλιτίνας, Γκίκας.

ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (Καρύδας): Θανόπουλος 26 (3), Νοέας 3, Συνετός 20 (1), Ντουλές 7 (2), Αρχιμανδρίτης 2, Ρούνης 4, Τριανταφύλλου 11, Δίπλαρος 1, Κατοχιανός 3 (1), Στρίγας.

