Κριμαία: Οι αποκαλυπτικές εικόνες μετά την έκρηξη στη γέφυρα

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν από τη Maxar Technologies, φωτογραφίες από δορυφόρο μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στη γέφυρα της Κριμαίας. Να αναφερθεί πως ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να έχει διατάξει έρευνα.

Ο Ρώσος πρόεδρος, με διάταγμα που εξέδωσε λίγες ώρες μετά την έκρηξη, τόνισε ότι η υπηρεσία ασφαλείας FSB θα αναλάβει να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας στη γέφυρα.

Μπορεί η Ουκρανία να πανηγυρίζει για την έκρηξη, ωστόσο η Μόσχα δεν έχει κατηγορήσει άμεσα το Κίεβο.

Δείτε τις φωτογραφίες

Η ανάρτηση της Maxar Technologies στο Twitter

#Satelliteimagery today at 11:01 AM local time of the aftermath of the explosion that damaged the #Crimea Bridge which connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. Damage is apparent on the bridge span that carries vehicle traffic and the span that has a rail line. pic.twitter.com/2QbtE9dZ7C

— Maxar Technologies (@Maxar) October 8, 2022