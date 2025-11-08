Κρις Ράιτ: «Οι ΗΠΑ έτοιμες να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη με LNG – Κομβικός ρόλος της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό διάδρομο»

Σε κομβικό παίκτη του νέου ενεργειακού χάρτη της Ευρώπης αναδεικνύεται η Ελλάδα, μετά την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας για τον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου, που ενώνει τη χώρα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Από την Αθήνα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, έστειλε σαφές μήνυμα ενεργειακής συνεργασίας και στήριξης, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν «οικονομικά προσιτό, αξιόπιστο και ασφαλές αμερικανικό LNG» στους ευρωπαίους συμμάχους, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενεργειακή ανεξαρτησία της Δύσης.

Η δήλωση Ράιτ και το μήνυμα προς τη Ρωσία

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικροτούν την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία για τα μέτρα που έλαβαν για την ενίσχυση της ενεργειακής τους ασφάλειας. Χάρη στη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ για ενεργειακή κυριαρχία, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες και ικανές να προμηθεύσουν LNG στους συμμάχους μας στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ράιτ.

Πρόσθεσε δε ότι «ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη Δύση να αποδυναμώσει την πολεμική μηχανή της Ρωσίας είναι μέσω της ενέργειας», υπογραμμίζοντας τη σημασία του νέου αγωγού και των κοινών επενδύσεων.

Η συμφωνία στην Αθήνα και ο Κάθετος Διάδρομος

Η συμφωνία υπεγράφη στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της Υπουργικής Συνάντησης της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC), στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

Την κοινή επιστολή υπέγραψαν οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ (Ελλάδα), Bulgartransgaz (Βουλγαρία), Transgaz (Ρουμανία), Vestmoldtransgaz (Μολδαβία), Gas TSO of Ukraine (Ουκρανία) και ο ICGB, ο ανεξάρτητος διαχειριστής του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας–Βουλγαρίας.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής διασυνδεσιμότητας και της ασφάλειας εφοδιασμού στην περιοχή, αξιοποιώντας τις ελληνικές υποδομές LNG, όπως τη Ρεβυθούσσα και το FSRU της Αλεξανδρούπολης.

Οι Διαχειριστές ζητούν από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές την έγκριση για τη διάθεση δύο νέων προϊόντων μεταφοράς φυσικού αερίου – Route 2 και Route 3 – έως τον Απρίλιο του 2026, τα οποία θα επιτρέπουν τη ροή φυσικού αερίου από τον Νότο προς τον Βορρά, μέσω του κάθετου διαδρόμου Trans-Balkan.

Η στρατηγική σημασία για την Ευρώπη

Όπως τόνισε η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, η συμφωνία «αξιοποιεί στο έπακρο το δυναμικό των ελληνικών υποδομών LNG, ενισχύοντας τη θέση της χώρας ως βασικής ενεργειακής πύλης της Ευρώπης».

Με τη λειτουργία των Route 2 και 3, το LNG από ΗΠΑ και Κασπία θα μπορεί να φτάνει στην Ουκρανία και την Κεντρική Ευρώπη μέσω των ελληνικών τερματικών σταθμών, ενδυναμώνοντας την ενεργειακή ασφάλεια και μειώνοντας την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι ο αγωγός Trans-Balkan, που αποτελεί τμήμα του Κάθετου Διαδρόμου, είναι κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για διαφοροποίηση πηγών και ροών, με στόχο τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού δικτύου.

Οι δηλώσεις των συμμετεχόντων

Η εκτελεστική διευθύντρια του ICGB, Teodora Georgieva, και ο συνδιευθυντής George Satlas σημείωσαν ότι ο αγωγός Ελλάδας–Βουλγαρίας «βρίσκεται στον πυρήνα των νέων διαδρομών, προσφέροντας ευέλικτες δυνατότητες που μπορούν να μεταμορφώσουν την ενεργειακή αγορά της περιοχής».

Ο επικεφαλής της Bulgartransgaz, Vladimir Malinov, τόνισε πως οι τρεις νέες διαδρομές «αποτελούν πράξη αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό» και διασφαλίζουν προμήθειες φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής της Transgaz, Ion Sterian, επεσήμανε ότι «η υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου θα αυξήσει τη δυναμικότητα μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Ουκρανία σχεδόν κατά το διπλάσιο, διευκολύνοντας τη ροή LNG από τις ελληνικές υποδομές».

Τέλος, ο γενικός διευθυντής της Gas TSO of Ukraine, Vladyslav Medvediev, υπογράμμισε ότι οι νέες διαδρομές «προσφέρουν πρόσθετες εμπορικές ευκαιρίες και ενισχύουν τη θέση της Ουκρανίας ως αξιόπιστου εταίρου στην ευρωπαϊκή αγορά».

Η Ελλάδα σε ρόλο ενεργειακής πύλης

Με τη νέα συμφωνία, η Ελλάδα επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως στρατηγικής ενεργειακής πύλης για τη ΝΑ Ευρώπη και βασικού συνδετικού κρίκου ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας.

Η πρωτοβουλία του Κάθετου Διαδρόμου, που υποστηρίζεται ενεργά από την Ουάσιγκτον, αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ενεργειακή ανεξαρτησία και τη γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής.

