Κρίση στη Μέση Ανατολή: Κατάρρευση ασιατικών χρηματιστηρίων

Η δήλωση Τραμπ για συνοδεία τάνκερ από Ναυτικό ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ δεν καθησυχάζει τις αγορές

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Κατάρρευση ασιατικών χρηματιστηρίων
04 Μαρ. 2026 9:13
Pelop News

Οι ασιατικές αγορές καταγράφουν για τρίτη συνεχή ημέρα ισχυρές απώλειες, εν μέσω κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και φόβων για διαταραχή εφοδιασμού ενέργειας. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού (εκτός Ιαπωνίας) υποχώρησε έως και 4,5%, με τις μετοχές της Νότιας Κορέας να βυθίζονται κατά έως 12% – τη μεγαλύτερη πτώση από το 2008 – λόγω πανικού πωλήσεων σε μια αγορά που είχε τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως φέτος.

Η προσοχή εστιάζεται στο πετρέλαιο, όπου η τιμή Brent ξεπέρασε ξανά τα 83 δολάρια το βαρέλι σήμερα 4 Μαρτίου 2026, παρά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ασφαλιστική κάλυψη και πιθανή συνοδεία τάνκερ από πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έχουν «πλήρη έλεγχο» του στενού, με την κίνηση να έχει πρακτικά παγώσει.

Η τιμή φυσικού αερίου TTF στην Ευρώπη εκτοξεύτηκε χθες πάνω από 60 ευρώ/MWh – σχεδόν διπλάσια από το κλείσιμο της Παρασκευής – λόγω διακοπής παραγωγής LNG στο Κατάρ μετά ιρανική επίθεση με drones, για να κλείσει στα 54,29 ευρώ. Στη Σαουδική Αραβία και Ιράκ σταμάτησε η παραγωγή βασικών εγκαταστάσεων.

Σε αντίθεση με την Ασία, τα ευρωπαϊκά futures κινούνται σταθεροποιητικά, ενώ η Wall Street περιόρισε χθες τις απώλειες (Nasdaq -1%, S&P 500 -0,9%, Dow Jones -0,8%) μετά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ. Ο δείκτης δολαρίου Bloomberg ενισχύθηκε 0,2%, το ευρώ κινείται κάτω από 1,16 δολάρια, ενώ ο χρυσός σημειώνει κέρδη 1% στα 5.141 δολάρια ως safe haven.

Η κλιμάκωση απειλεί νέο πληθωριστικό σοκ παγκοσμίως λόγω υψηλότερων τιμών ενέργειας, χωρίς ξεκάθαρη ένδειξη τερματισμού του πολέμου. Ο πόλεμος συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα, με Ισραήλ να βομβαρδίζει Τεχεράνη και Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους κατά Κατάρ, Μπαχρέιν και Ομάν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
12:55 Καμένα Βούρλα: η λουτρόπουλη της Ελλάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ