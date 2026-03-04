Κρίση στη Μέση Ανατολή: Κατάρρευση ασιατικών χρηματιστηρίων

Οι ασιατικές αγορές καταγράφουν για τρίτη συνεχή ημέρα ισχυρές απώλειες, εν μέσω κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και φόβων για διαταραχή εφοδιασμού ενέργειας. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού (εκτός Ιαπωνίας) υποχώρησε έως και 4,5%, με τις μετοχές της Νότιας Κορέας να βυθίζονται κατά έως 12% – τη μεγαλύτερη πτώση από το 2008 – λόγω πανικού πωλήσεων σε μια αγορά που είχε τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως φέτος.

Η προσοχή εστιάζεται στο πετρέλαιο, όπου η τιμή Brent ξεπέρασε ξανά τα 83 δολάρια το βαρέλι σήμερα 4 Μαρτίου 2026, παρά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ασφαλιστική κάλυψη και πιθανή συνοδεία τάνκερ από πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έχουν «πλήρη έλεγχο» του στενού, με την κίνηση να έχει πρακτικά παγώσει.

Η τιμή φυσικού αερίου TTF στην Ευρώπη εκτοξεύτηκε χθες πάνω από 60 ευρώ/MWh – σχεδόν διπλάσια από το κλείσιμο της Παρασκευής – λόγω διακοπής παραγωγής LNG στο Κατάρ μετά ιρανική επίθεση με drones, για να κλείσει στα 54,29 ευρώ. Στη Σαουδική Αραβία και Ιράκ σταμάτησε η παραγωγή βασικών εγκαταστάσεων.

Σε αντίθεση με την Ασία, τα ευρωπαϊκά futures κινούνται σταθεροποιητικά, ενώ η Wall Street περιόρισε χθες τις απώλειες (Nasdaq -1%, S&P 500 -0,9%, Dow Jones -0,8%) μετά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ. Ο δείκτης δολαρίου Bloomberg ενισχύθηκε 0,2%, το ευρώ κινείται κάτω από 1,16 δολάρια, ενώ ο χρυσός σημειώνει κέρδη 1% στα 5.141 δολάρια ως safe haven.

Η κλιμάκωση απειλεί νέο πληθωριστικό σοκ παγκοσμίως λόγω υψηλότερων τιμών ενέργειας, χωρίς ξεκάθαρη ένδειξη τερματισμού του πολέμου. Ο πόλεμος συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα, με Ισραήλ να βομβαρδίζει Τεχεράνη και Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους κατά Κατάρ, Μπαχρέιν και Ομάν.

