Κρίσιμες μάχες για ΑΟ Αιγιαλέων, Ολυμπιάδα και Ερμή

15 Νοέ. 2025 13:11
Πολύ ενδιαφέροντα τα σημερινά παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής στην Α2 Εθνικές για τις ομάδες της Αχαΐας με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις μονομαχίες της Ολυμπιάδας και του ΑΟ Αιγιαλέων.
Η ομάδα του Αιγίου είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, μετρά 4Χ4 και υποδέχεται το βράδυ (20.00) τον Νηρέα και θέλει την 5η συνεχόμενη νίκη που θα τον κρατήσει στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ στα συν είναι ότι επέστρεψε και ο Μούρτζης από τον τραυματισμό του.
Την επιστροφή στις νίκες θέλει η ομάδα της Ολυμπιάδας η οποία υποδέχεται το απόγευμα (18.00) τον Εσπερο και θέλει με “όπλο” την έδρα να επιστρέψει στις νίκες, ενώ ο Δαρείος υπολογίζει όλους τους παίκτες.
Τέλος, η ομάδα του Ερμή, θα αγωνιστεί το απόγευμα (18.00) εκτός έδρας, με το Γαλάτσι και θα παλέψει για το δεύτερο φετινό «2».
Μειονέκτημα για την ομάδα του Χριστόπουλου είναι ότι δεν υπολογίζει τον Δρακόπουλο που είναι τραυματίας, ενώ αμφίβολος είναι ο κύπριος Βατυλιώτης ο οποίος όλη την εβδομάδα δεν έκανε προπόνηση λόγω ιωσης.
⦁ To παιχνίδι Ολυμπιάδα-Έσπερος θα σφυρίξουν οι Γκόλφης-Δαγκούνας, το ΑΟ Αιγιαλέων-Νηρέας οι Σπίνας-Παπαχριστόπουλος και το Γαλάτσι-Ερμης οι Μιχαήλογλου-Κουρπανίδης. Στα υπόλοιπα: 17.00: Α.Ε.Κ-Ιωνικός, Καπότης, Γεώργας. 18.00: Πετρούπολης -Παγκρατίου: Βλάχος, Νικολάου. 18.30: Παμβοχαϊκός-Γλυφάδα, Γεωργοπούλου Βασιλείου.

