Κρίσιμο διπλό ραντεβού για τον ΝΟΠ

Διπλό ραντεβού κρίσιμων αγώνων έχει το Σάββατο 18 Απριλίου η ομάδα πόλο του ΝΟΠ, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες.

Η αρχή γίνεται με τους άνδρες οι οποίοι το μεσημέρι (15.00) υποδέχεται τον ΟΦΘ, στον τελευταίο αγώνα της Β΄ φάση της water polo league και θέλουν τη νίκη.

Δυο ώρες αργότερα, οι γυναίκες φιλοξενούν την Ηλιούπολη για την προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου με στόχο τη νίκη για να αποκτήσουν το πλεονέκτημα έδρας.

