Κριστίν ΜακΒι: Πέθανε η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Fleetwood Mac

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή η Κριστίν ΜακΒι (Christine McVie) τραγουδίστρια και τραγουδοποιός του συγκροτήματος Fleetwood Mac. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης της οικογένειας της.

Ορισμένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος έφεραν την υπογραή της Κριστίν ΜακΒι. Το Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me, και Songbird ήταν δημιουργίες της.

Η Κριστίν ΜακΒι άφησε την τελευταία της πνοή, όπως αναφέρει το BBC ειρηνικά σε νοσοκομείο έχοντας δίπλα της την οικογένειά της. Η McVie εγκατέλειψε τους Fleetwood Mac μετά από 28 χρόνια το 1998, αλλά επέστρεψε το 2014.

Στην ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρεται ότι «θα θέλαμε όλοι να κρατήσουν την Christine στην καρδιά τους και να θυμούνται τη ζωή ενός απίστευτου ανθρώπου και σεβαστού μουσικού που αγαπήθηκε παγκοσμίως».

Γεννημένη ως Christine Perfect, η McVie παντρεύτηκε τον μπασίστα των Fleetwood Mac John McVie και εντάχθηκε στο συγκρότημα το 1971.