Κρίταμο: Η πανάρχαια υπερτροφή που πρέπει να γνωρίσεις

Το κρίταμο (crithmum maritimum ή στα αγγλικά rock samphire) είναι ένα πανάρχαιο και πολύτιμο συστατικό της διατροφής των παράλιων λαών της Μεσογείου, που ανακάλυψαν πρώτα οι αρχαίοι Έλληνες. Εξελίχθηκε ως φυτό που επιβιώνει σε ακραίες συνθήκες, αναπτύσσοντας έτσι ένα µοναδικό και πολύτιµο για την υγεία, κοκτέιλ συστατικών.

Χρησιμοποιείται, επίσης, για καλλυντική χρήση, διότι το εκχύλισμά του αναπλάθει τις ρυτίδες, συμβάλει στην αντιμετώπιση των καφέ κηλίδων, προσφέρει λάμψη και βελτιώνει τον τόνο του δέρματος.

Το εκτιμούσε ιδιαίτερα ο Ιπποκράτης και ο φημισμένος Έλληνας βοτανολόγος, Διοσκουρίδης, ενώ οι ναυτικοί στη Μεσόγειο το έτρωγαν για να προστατευτούν από το σκορβούτο, καθώς περιέχει αιθέρια έλαια, μεταλλικά άλατα, ιώδιο και βιταμίνες. Μεγαλώνει άγριο και μοναχικό στο βράχο, δίπλα στη θάλασσα και τα συνδυάζει όλα: μοναδική γεύση, πολλαπλή δυνατότητα μαγειρικής αξιοποίησης, ξεχωριστή ιστορία και παράδοση, και εκπληκτικές ευεργετικές ιδιότητες ως μέρος μιας σύγχρονης υγιεινής διατροφής.

Γιατί απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα:

Η απάντηση βρίσκεται στα οφέλη αυτού του πολύτιμου βοτάνου-χόρτου. Σύμφωνα με τα τελευταία ευρήματα των επιστημόνων (Massimiliano Renna, 2018, Reviewing the Prospects of Sea Fennel (Crithmum maritimum L.) as Emerging Vegetable Crop):

100 γραμμάρια κρίταμο καλύπτουν την ημερήσια δόση που χρειαζόμαστε σε βιταμίνη C .

. Τα φύλλα του κρίταμου είναι πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά ω-3 και ω-6

Το εκχύλισμα του φυτού έχει ισχυρή αντιοξειδωτική, αντιβακτηριδιακή, αντιμυκητιακή και αγγειοδιασταλτική δράση .

. H περιεκτικότητα του σε χλωρογενικό οξύ αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας .

αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο για την . Περιέχει κινικό οξύ , μια σημαντική φαινολική ένωση που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του Tamiflu, ενός φαρμάκου που θεραπεύει τη γρίπη .

, μια σημαντική φαινολική ένωση που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του Tamiflu, ενός φαρμάκου που . Αποτελεί φυσικό εντομοαπωθητικό και διεγείρει την παραγωγή γάλακτος.

Πηγή: loveyourselfmagazine