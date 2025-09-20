Κρήτη: Άγρια επίθεση 57χρονου στην κόρη του, τον σταμάτησαν υπάλληλοι

Σοκ προκαλεί νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο, όπου μια 28χρονη κατήγγειλε τον ίδιο της τον πατέρα για άγρια επίθεση μέσα στην οικογενειακή επιχείρηση.

Κρήτη: Άγρια επίθεση 57χρονου στην κόρη του, τον σταμάτησαν υπάλληλοι
20 Σεπ. 2025 12:24
Pelop News

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια 28χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο 57χρονος πατέρας της την ξυλοκόπησε το βράδυ της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια έντονου καβγά στην επιχείρηση που διατηρεί στο Ηράκλειο.

Στην καταγγελία της η νεαρή ανέφερε ότι ο πατέρας της άρχισε να την βρίζει, προτού τη χτυπήσει με μπουνιές και κλωτσιές. Μάλιστα, κάποια στιγμή την άρπαξε από τα μαλλιά και την έριξε στο έδαφος.

Η επίθεση σταμάτησε μόνο μετά την παρέμβαση των εργαζομένων της επιχείρησης, οι οποίοι έσπευσαν να την προστατεύσουν.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί αναζήτησαν και συνέλαβαν τον 57χρονο, ο οποίος πλέον καλείται να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:52 LIVE: Γαργαλιάνοι-Απόλλων
16:47 Μπορούσε το μετάλλιο η Ελίνα Τζένγκο, στην 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
16:38 «Μιλάμε για τον πιο τρυφερό πατέρα του κόσμου» συγκίνηση από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση
16:31 Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στην 16η θέση στο Παγκόσμιο του Τόκιο
16:19 Με κομμένη την ανάσα η μάχη με τα κύματα του Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου ΒΙΝΤΕΟ
16:09 Κουφονήσια: Λογαριασμός 750 ευρώ, άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ!
16:00 Ο Αιγιώτης καθηγητής Θέμης Προδρομάκης αναγορεύεται σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών
15:48 Eurovision: Η Γερμανία βάζει φρένο στο μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
15:36 Ράνια Τζίμα: Η εξομολόγηση για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του Γαβριήλ Σακελλαρίδη
15:24 Βαρβαρότητα στην Ηλεία: Δεν τα κατάφερε η ακρωτηριασμένη κατσίκα – Θύμα παστουρώματος και εγκατάλειψης
15:12 Όλα όσα δεν ξέρεις για τα cookies: Τα αποδέχεστε; Δείτε γιατί μπορεί να γίνουν όπλο στα χέρια των χάκερ
15:04 Θεσσαλονίκη: Οπαδική αγριότητα σε 16χρονο – Συλλήψεις με βαριές κατηγορίες
15:00 Καταγγελία για τη Μαρίνα Πατρών: «Τέσσερα χρόνια εγκατάλειψη – Έργα για ιδιώτη με μηχανήματα του Δήμου;»
14:48 Κατερίνη: Εφοριακός πιάστηκε με «φακελάκι» 1.000 ευρώ – Στημένος εκβιασμός σε αρτοποιό
14:36 Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της μάντρας – Στη ΜΕΘ με ακρωτηριασμό και εγκαύματα ο 54χρονος
14:24 Η Χαμάς «ανασταίνει» τον Ρον Αράντ: Προπαγανδιστική αφίσα με τους 48 ομήρους στη Γάζα
14:24 Γλυφάδα: Γερανός ανετράπη και «εισέβαλε» σε καφετέρια
14:13 Αμφιλοχία: 26χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου
14:12 Γιώργος Μαζωνάκης: Οικογενειακός πόλεμος, καταγγελίες για ουσίες και η μάχη για την περιουσία
14:05 Καλάβρυτα: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό πέντε κυνηγόσκυλων στο Πλανητέρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ