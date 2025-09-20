Κρήτη: Άγρια επίθεση 57χρονου στην κόρη του, τον σταμάτησαν υπάλληλοι
Σοκ προκαλεί νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο, όπου μια 28χρονη κατήγγειλε τον ίδιο της τον πατέρα για άγρια επίθεση μέσα στην οικογενειακή επιχείρηση.
Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια 28χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο 57χρονος πατέρας της την ξυλοκόπησε το βράδυ της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια έντονου καβγά στην επιχείρηση που διατηρεί στο Ηράκλειο.
Στην καταγγελία της η νεαρή ανέφερε ότι ο πατέρας της άρχισε να την βρίζει, προτού τη χτυπήσει με μπουνιές και κλωτσιές. Μάλιστα, κάποια στιγμή την άρπαξε από τα μαλλιά και την έριξε στο έδαφος.
Η επίθεση σταμάτησε μόνο μετά την παρέμβαση των εργαζομένων της επιχείρησης, οι οποίοι έσπευσαν να την προστατεύσουν.
Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί αναζήτησαν και συνέλαβαν τον 57χρονο, ο οποίος πλέον καλείται να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News