Κρήτη: Άγρια επίθεση 57χρονου στην κόρη του, τον σταμάτησαν υπάλληλοι

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια 28χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο 57χρονος πατέρας της την ξυλοκόπησε το βράδυ της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια έντονου καβγά στην επιχείρηση που διατηρεί στο Ηράκλειο.

Στην καταγγελία της η νεαρή ανέφερε ότι ο πατέρας της άρχισε να την βρίζει, προτού τη χτυπήσει με μπουνιές και κλωτσιές. Μάλιστα, κάποια στιγμή την άρπαξε από τα μαλλιά και την έριξε στο έδαφος.

Η επίθεση σταμάτησε μόνο μετά την παρέμβαση των εργαζομένων της επιχείρησης, οι οποίοι έσπευσαν να την προστατεύσουν.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί αναζήτησαν και συνέλαβαν τον 57χρονο, ο οποίος πλέον καλείται να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του.

