Κρήτη -Φωτιά στη Σητεία: 15 πυροσβέστες και 2 ομάδες δασοκομάντο στη μάχη με τις φλόγες

Φωτιά ξέσπασε στη Σητεία γύρω στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής (08.03.2026). Επιχειρεί ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και δασοκομάντος.

Σύμφωνα με το patris.gr, κάτοικοι στη Σητεία είδαν τη φωτιά και ειδοποίησαν την πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα με πάνω από 15 πυροσβέστες και δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων), γνωστή και ως δασοκομάντο.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως οι φλόγες δεν απειλούν κάποιον οικισμό ωστόσο κάνουν στάχτη χορτολιβαδική έκταση.

