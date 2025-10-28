Κρήτη: Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο 23χρονος από το ματωμένο γλέντι – Τι ισχυρίζεται

Ο 23χρονος, που παραδόθηκε το πρωί της Δευτέρας στην αστυνομία, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο αφού ο φόβος για αντεκδίκηση παραμένει έντονος.

28 Οκτ. 2025 15:41
Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε, λίγο μετά τις 14:00 ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας του 52χρονου, στο Έλος Κισάμου το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός δράστης αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί και να εξηγήσει τι τον οδήγησε στο έγκλημα.

Στον εισαγγελέα ο 23χρονος για το φονικό στο Ελος Κισαμου

Η υπερασπιστική γραμμή του
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο εκ των δικηγόρων του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας, είπε ότι η πλευρά της οικογένειάς του ισχυρίζεται ότι «κατά το παρελθόν ο 52χρονος είχε χτυπήσει τον 23χρονο τον είχε απειλήσει» προσθέτοντας ότι «αυτό δεν το λέω σαν δικαιολογία».

Κατά τον κ. Λύτρα «ο ισχυρισμός που θα έχει είναι ότι στη συγκεκριμένη στιγμή πήγε το θύμα, τον έβρισε, προσπάθησε να του επιτεθεί και έκανε μια κίνηση προς την τσέπη του».

Υπήρχε μίσος
Από την πλευρά της η κόρη του 52χρονου που έπεσε νεκρός εξήγησε ότι με τον δράστη «ήταν μακρινοί συγγενείς και δεν μιλούσαν τα τελευταία χρόνια».

«Επικρατούσε ένα μίσος ανάμεσα στις δύο οικογένειες, είχαν συμβεί αρκετά σκηνικά. Την ουσία την ξέρει ο Θεός, δεν πειράζει ορισμένοι εδώ έχουν μάθει να λένε ψέματα» συμπλήρωσε η ίδια.

«Υπήρχαν τσακωμοί, τίποτα άλλο» κατέληξε η κόρη του 52χρονου.

«Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος» δήλωσε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης η σύζυγος του 52χρονου που έπεσε νεκρός από τον 23χρονο το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο Χανίων, κατά τη διάρκεια πανηγυριού.

Η ίδια, μιλώντας στο MEGA, καταφέρθηκε κατά των συγχωριανών της λέγοντας «είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο».

«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν» συμπλήρωσε στο ίδιο πνεύμα.

Σύμφωνα με τη σύζυγο του 52χρονου, πριν από δύο χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη επιτέθηκαν και έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου. «Ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, θα μπορούσε να του πει κάτι» πρόσθεσε.
