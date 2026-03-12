Κρήτη: Νέα σύλληψη για κατασκοπεία – Πολωνός φωτογράφιζε τη βάση της Σούδας

Στην σύλληψη ενός άνδρα πολωνικής καταγωγής προχώρησε η αστυνομία, με την κατηγορία της κατασκοπείας στη βάση της Σούδας. Στην υπόθεση έχει εμπλακεί και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο συλληφθείς αρνείται κάθε κατηγορία.

Ο άνδρας διέμενε σε τροχόσπιτο στην περιοχή Μαράθι, από όπου φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πλοία της βάσης. Οι φωτογραφίες, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, στάλθηκαν σε άγνωστη παραλήπτρια στην Πολωνία.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον προσδιορισμό της έκτασης της δραστηριότητας και την ταυτοποίηση τυχόν συνεργών, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

