Κρήτη: Παραμένει άφαντος ο γιατρός παρά τις καθημερινές έρευνες

«Τον ψάχναμε σε ξωκκλήσια, παλιά σπίτια και στάνες, που μπορεί να είχε βρει καταφύγιο ο Αλέξης λόγω βροχής…»

Κρήτη: Παραμένει άφαντος ο γιατρός παρά τις καθημερινές έρευνες
18 Ιαν. 2026 16:13
Pelop News

Στα ύψη η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου στην Κρήτη, με τις έρευνες μέχρι στιγμής να είναι άκαρπες, ανάμεσα σε αυτές και χθεσινές στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου. Κανείς δεν ξέρει αν είναι ζωντανός ή νεκρός…

Σε ανάρτησή της η ομάδα Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού ανέφερε: «Ανοίξαμε πολύ την έρευνα μας, καθώς φτάσαμε μέχρι το Ρέθυμνο από την παλιά επαρχιακή οδό ψάχνοντας ξωκκλήσια, παλιά σπίτια και στάνες, που μπορεί να είχε βρει καταφύγιο ο Αλέξης λόγω βροχής. Αυτό διήρκησε μέχρι αργά το βράδυ όπου και επιστρέψαμε στην βάση μάς με αρνητικά αποτελέσματα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Λήμνος: Πώς έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων ο 22χρονος με τη μηχανή
18:01 Πάτρα: Η Βορείου Ηπείρου έχει φαντάσματα;
17:50 Κηφισός: Κλειστή από αύριο η δεξιά λωρίδα σε τμήματα του δρόμου – Που έχει ρυθμίσεις κυκλοφορίας
17:42 Η Νορβηγία δεν εξετάζει «προς το παρόν» αντίμετρα στους δασμούς του Τραμπ
17:32 Θρίλερ σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στον Ταΰγετο για τον απεγκλωβισμό των οκτώ ορειβατών: Τέσσερις οι τραυματίες, απαιτείται αεροδιακομιδή
17:19 Η ατάκα του Ζοσέ Μουρίνιο για επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης
17:14 ΗΠΑ: 11χρονο κοριτσάκι πέθανε από ασιτία…
17:12 ΟΠΑΘΑ: Βραβεύσεις και συγκίνηση στην κοπή πίτας ΦΩΤΟ
17:09 Ρωσία: Νεκροί από σφοδρή κακοκαιρία, χιονοθύελλες-ρεκόρ
17:05 Αλώβητη η Παναχαϊκή, δήλωση ανόδου ο Παναιγιάλειος
17:02 Γ. Γεραπετρίτης: Εχουμε λάβει πρόσκληση από τον πρόεδρο Τραμπ
16:59 Πώς απάντησε στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας στην Καρυστιανού
16:36 Διον. Τεμπονέρας: «Ο Αλέξης Τσίπρας μάς δείχνει έναν δρόμο. Μας δείχνει τα επόμενα βήματα»
16:31 Οι Γυναίκες του Προμηθέα ηττήθηκαν από τον Πορφύρα
16:25 Πάτρα: Πένθος στην παράταξη Σβόλη
16:25 Οι Ανδρες της ΝΕΠ ήττα στα σημεία από τον ΟΥΚ στον Βόλο
16:20 Wine Festival Athens 2026: Τα κρασιά της Πελοποννήσου στην Αίγλη Ζαππείου
16:13 Κρήτη: Παραμένει άφαντος ο γιατρός παρά τις καθημερινές έρευνες
16:06 Αίγιο: Η Ενωση Γυναικών Ελλάδας έκοψε την πίτα της
15:56 Φονικό στη Μακρυνεία: ο δράστης είχε εξωσυζυγική σχέση με τη σύζυγο του θύματος…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ