Κρήτη: Παραμένει άφαντος ο γιατρός παρά τις καθημερινές έρευνες

Στα ύψη η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου στην Κρήτη, με τις έρευνες μέχρι στιγμής να είναι άκαρπες, ανάμεσα σε αυτές και χθεσινές στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου. Κανείς δεν ξέρει αν είναι ζωντανός ή νεκρός…

Σε ανάρτησή της η ομάδα Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού ανέφερε: «Ανοίξαμε πολύ την έρευνα μας, καθώς φτάσαμε μέχρι το Ρέθυμνο από την παλιά επαρχιακή οδό ψάχνοντας ξωκκλήσια, παλιά σπίτια και στάνες, που μπορεί να είχε βρει καταφύγιο ο Αλέξης λόγω βροχής. Αυτό διήρκησε μέχρι αργά το βράδυ όπου και επιστρέψαμε στην βάση μάς με αρνητικά αποτελέσματα».

