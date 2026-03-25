Κρήτη: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και βροχοπτώσεις

Οι αρχές προειδοποιούν πως η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει το Ηράκλειο και η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί.

Κρήτη: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και βροχοπτώσεις
25 Μαρ. 2026 18:00
Έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στο οδικό δίκτυο περιοχών της Κρήτης ανήμερα της 25ης Μαρτίου. Οι έντονες βροχοπτώσεις στο νησί έφεραν και την ακύρωση παρελάσεων για την εθνική επέτειο.

Από νωρίς το πρωί, ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με την Τροχαία προχώρησε σε προληπτικούς αποκλεισμούς σε σημεία της πόλης για λόγους ασφαλείας των οδηγών. Οι κυριότεροι αποκλεισμοί αφορούν τις ιρλανδικές διαβάσεις στην οδό Λυκείου και στον Κατσαμπά, ενώ η διέλευση στο ρέμα της περιοχής Κορώνα Μαγαρά απαγορεύεται λόγω επικίνδυνων συνθηκών από την έντονη βροχόπτωση, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Τα συνεργεία του Δήμου, με προσωπικό και μηχανήματα από τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Τεχνικής Υπηρεσίας, απομάκρυναν χώματα από το οδόστρωμα σε οδούς όπως η Ωκεανίδων (περιοχή ΕΛΜΕΠΑ) και η Μιχαλινάκη (Κορακοβούνι). Κατολισθήσεις καταγράφηκαν επίσης στον Άγιο Βλάσση και στο Σκαλάνι, όπου την Πέμπτη αναμένεται επέμβαση με γκρέιντερ για καθαρισμό των δρόμων.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα στον δήμο Μινώα Πεδιάδας ενώ έκλεισε ο δρόμος Αποστόλοι – Θραψανό, από τη λίμνη Λιβάδα έως τη διασταύρωση με τον δρόμο Θραψανό – Ευαγγελισμός.

Οι αρχές προειδοποιούν πως η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει το Ηράκλειο και η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί.

