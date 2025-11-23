Κρήτη: Το γλεντούσαν στη φυλακή οι Καργάκηδες με αλκοόλ, φιλέτα και συναγρίδες!

Η αιφνιδιαστική μεταγωγή κάτω από άκρα μυστικότητα, 7 κρατουμένων, ανάμεσά τους 3 προφυλακισμένοι της οικογένειας Καργάκη, από τις φυλακές Αλικαρνασσού προκάλεσε ερωτήματα.

Ωστόσο όπως αποκαλύπτεται, η κατάσταση εντός των φυλακών κάθε άλλο παρά δύσκολη ήταν για τους εν λόγω κρατούμενους, που φαίνεται να απολάμβαναν πολυτέλειες, στήνοντας γλέντια με αλκοόλ, φιλέτα και ακριβά ψάρια, τα οποία κατάφερναν να παραγγέλνουν με ντελίβερι.

Οι 7, οι 3 της οικογένειας Καργάκη και 4 ποινικοί, σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στην αστυνομία, και επικαλείται η ΕΡΤ, είχαν συστήσει μία κλειστή ομάδα με ιδιαίτερες ανέσεις, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και κινητά τηλέφωνα.

Η ομάδα, αποτελούνταν από τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε στη συμπλοκή στα Βορίζια. Οι τρεις ωστόσο είναι προφυλακισμένοι για ζωοκλοπή και δεν σχετίζονται με το αιματηρό επεισόδιο.

Οι άλλοι τέσσερις κρατούμενοι είναι ο φερόμενος ως αρχηγός της μαφίας Χανίων, ένας ποινικός για εμπρησμό απορριμματοφόρων, ένας κατηγορούμενος για διπλό περιστατικό πυροβολισμών και απόπειρα φόνου εναντίον του θείου του και ένας ακόμη ποινικός για ζωοκλοπή.

Η επιχείρηση για τη μεταγωγή τους ξεκίνησε ξαφνικά το απόγευμα της Παρασκευής, όταν κλιμάκια της ΕΚΑΜ εισέβαλαν στις φυλακές χωρίς καμία προειδοποίηση, σύμφωνα με το Κρήτη TV.

Οι αστυνομικοί απομάκρυναν άμεσα τους επτά κρατούμενους, οι οποίοι θεωρούνται «υψηλού ρίσκου», και τους μετέφεραν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Στη συνέχεια υπό τη συνοδεία ΕΚΑΜ, επιβιβάστηκαν σε πλοίο της γραμμής και αναχώρησαν για την Αθήνα, προκειμένου να διαμοιραστούν σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα.

Παρότι δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση, πηγές αναφέρουν πως η αιφνιδιαστική επιχείρηση συνδέεται με πρόσφατα περιστατικά που είχαν προκαλέσει ανησυχία στη διοίκηση.

Σε προηγούμενη έρευνα στα κελιά κρατουμένων που σχετίζονται με την υπόθεση των Βοριζίων είχαν εντοπιστεί κινητά, φορτιστές και αυτοσχέδια μαχαίρια, γεγονός που είχε σημάνει συναγερμό.

Οι αρχές αποφάσισαν να τους μετακινήσουν εκτός Κρήτης για λόγους ασφάλειας, ώστε να προληφθούν νέα επεισόδια και να διακοπεί κάθε πιθανή επικοινωνία που θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους στο κατάστημα κράτησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



