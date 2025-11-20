Κρήτη: Τρεις επιχείρησεις διασώσεις 100 μεταναστών

Υπό το συντονισμό του Λιμενικού, οι τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης.

Κρήτη: Τρεις επιχείρησεις διασώσεις 100 μεταναστών
20 Νοέ. 2025 8:01
Pelop News

Με διαφορά ωρών καταγράφηκαν τρία περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών, στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης υπό συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Φορτηγό πλοίο υπό σημαία Τουρκίας εντόπισε και περισυνέλεξε 30 μετανάστες που επέβαιναν σε μικρή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Κατόπιν, πλοίο υπό σημαία Γερμανίας ειδοποίησε τις αρχές για λέμβο που μετέφερε 35 αλλοδαπούς περίπου 45 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Και σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση εξελίχθηκε ομαλά, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται στο ίδιο λιμάνι.

Ακολούθησε τρίτη επιχείρηση, όταν ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής περισυνέλεξε 42 ανθρώπους από λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Όλοι οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν επίσης στο λιμάνι αυτό.

