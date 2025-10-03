Κρήτη: Ξήλωσαν μεγάλη χασισοφυτεία στη Μεσσαρά με πάνω από 1.000 δενδρύλλια κάνναβης

Χασισοφυτεία «μαμούθ« εντόπισαν ανακάλυψαν οι Αρχές στην περιοχή του Αφραθιά στη Μεσσαρά Ηρακλείου, στο πλαίσιο μιας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού μέσου neakriti.gr, δυνάμεις του ΤΑΕ Μεσαράς εντόπισαν τη φυτεία το πρωί κι αμέσως ξεκίνησαν την επιχείρηση, εκριζώνοντας πάνω από 1000 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία εντοπίστηκαν μέσα σε θερμοκήπιο εμβαδού περίπου 6 στρεμμάτων.

Τα δενδρύλλια φορτώθηκαν σε φορτηγό του Δήμο Φαιστού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ίδιου ειδησεογραφικού μέσου, έχει συλληφθεί ένας ημεδαπός, στον οποίον φέρεται να ανήκε η χασισοφυτεία.

