Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην Ιόνια Οδό

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική ∆ιεύθυνση ∆υτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο εργασιών στον αυτοκινητόδρομο της Ιονίας Οδού στην σήραγγα Καλυδώνας, στον κλάδο προς Αντίρριο, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από σήμερα το πρωί, Παρασκευή 28/11/2025.

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης 18/12/2025.

