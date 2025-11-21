Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην Ιόνια Οδό

Σε ισχύ από σήμερα Παρασκευή 21/11/2025 έω τις 18 Δεκεμβρίου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην Ιόνια Οδό.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην Ιόνια Οδό
21 Νοέ. 2025 10:21
Pelop News

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική ∆ιεύθυνση ∆υτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο εργασιών στον αυτοκινητόδρομο της Ιονίας Οδού στην σήραγγα Καλυδώνας, στον κλάδο προς Αντίρριο, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από σήμερα το πρωί, Παρασκευή 28/11/2025.

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης 18/12/2025.

 

