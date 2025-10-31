Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα στην Ιόνια Οδό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε εφαρμογή από το πρωί της Δευτέρας 3/11/2025 στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα στην Ιόνια Οδό
31 Οκτ. 2025 10:50
Pelop News

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 3/11/2025 στις 07:00 έως και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 στις 16:00 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ.) από το 184,05ο χλμ. έως και το 179,85ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Ταυτόχρονα, αποκλεισμός θα ισχύει στον κλάδο εισόδου του Ανισόπεδου Κόμβου Τερόβου.

Οι οδηγοί με προορισμό το Αντίρριο, θα οδηγούνται μέσω κατάλληλης ενημερωτικής σήμανσης στην Επαρχιακή Οδό Πέντε Πηγαδιών-Ιωαννίνων και στη συνέχεια στην Επαρχιακή Οδό Καμπής-Πέντε Πηγαδιών μέχρι και τον ανισόπεδο κόμβο Γοργόμυλου, όπου και θα εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο. Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών. Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση».
