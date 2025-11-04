Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μείωση διοδίων από σήμερα στην Ιόνια Οδό

Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο της Ιόνια Οδού,  από σήμερα Τρίτη 4/11/ 2025.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μείωση διοδίων από σήμερα στην Ιόνια Οδό
04 Νοέ. 2025 9:12
Pelop News

Από σήμερα Τρίτη 4 αλλά και την Τετάρτη 5/11/ 2025 από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ, θα ισχύει αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο Αβγού έως και τον ανισόπεδο κόμβο Εγνατίας, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης σηράγγων, στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός».

Ταυτόχρονα, θα ισχύσει αποκλεισμός στον κλάδο εισόδου του ανισόπεδου κόμβου Αβγού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα και στον ανισόπεδο κόμβο Εγνατίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο.

Τα οχήματα με προορισμό τα Ιωάννινα, θα εξέρχονται στον ανισόπεδο κόμβο Αβγού και αντίστοιχα, τα οχήματα με προορισμό το Αντίρριο, θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο μέσω του ανισόπεδου κόμβου Αβγού.

Λόγω των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα ισχύσουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Τερόβου.

«Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο. Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών. Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση», αναφέρεται σε ανακοίνωση.
