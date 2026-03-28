Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διεξαγωγή του 4ου Ημιμαραθώνιου Πάτρας

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει:

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι στο πλαίσιο διεξαγωγής του 4ου Διεθνούς Ημιμαραθώνιου Πάτρας», την Κυριακή 29/03/2026, το πρωί, στην Πάτρα, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διευκόλυνση κυκλοφορίας οχημάτων και πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Ειδικότερα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας αποφασίζεται :

1.Η διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων την 29/03/2026 κατά τις ώρες 07:00-12:00 και η απαγόρευση της στάθμευσης όλων των οχημάτων την 29/03/2026 κατά τις ώρες 24:00-12:00 στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου από την συμβολή της με την οδό Νόρμαν έως την συμβολή της με οδό Κανελλοπούλου.

Η διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων την 29/03/2026 κατά τις ώρες 07:00 -14:30 και η απαγόρευση της στάθμευσης όλων των οχημάτων την 29/03/2026 κατά τις ώρες 24:00 -14:30 στα κάτωθι τμήματα των οδών:

α) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας από τη διασταύρωσή της με την οδό Νόρμαν έως την οδό Τριών Ναυάρχων.

β) Στην οδό Ακτή Δυμαίων, από τη διασταύρωσή της με την οδό ΙΙΙ Ναυάρχων έως την οδό Καλαβρύτων – και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

γ) Στην οδό Αγίου Νικολάου από την διασταύρωση με την οδό Κανακάρη έως την συμβολή της με την οδό Κορίνθου.

δ) Στην οδό Ερμού από την διασταύρωση με την οδό Κανακάρη έως την συμβολή της με την οδό Όθωνος Αμαλίας .

ε) Στην οδό Πατρέως από την διασταύρωση με την οδό Κανακάρη έως την συμβολή της με την οδό Όθωνος Αμαλίας .

στ) Στην οδό Γούναρη από την διασταύρωση με την οδό Κορίνθου έως την συμβολή της με την οδό Όθωνος Αμαλίας.

ζ) Στην οδό Αγίου Ανδρέου από την συμβολή της με την οδό Τριών Ναυάρχων έως την συμβολή της με την οδό Πατρέως.

Η διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων την 29/03/2026, κατά τις ώρες 07:00-12:00 , στα κάτωθι τμήματα των οδών:

α) Στην οδό Πέντε Πηγαδιών από την συμβολή με την οδό Αθηνών έως την διασταύρωση με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

β) Στην οδό Αθηνών από την συμβολή της με την οδό Κανελλοπούλου έως χώρο στάθμευσης ΠΛΑΖ ΕΟΤ.

γ) Στην οδό Κανελλοπούλου από την συμβολή της με την ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών έως την συμβολή της με οδό Ηρώων Πολυτεχνείου (κατερχόμενο ρεύμα κυκλοφορίας).

δ) Στην οδό Ζαΐμη από την διασταύρωση με την οδό Ρήγα Φεραίου έως την διασταύρωση με την οδό Όθωνος Αμαλίας.

Η διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων την 29/03/2026, κατά τις ώρες 07:00-14:30, στα κάτωθι τμήματα των οδών:

α) Στην οδό Αγ. Ανδρέου από την διασταύρωση με την οδό Πατρέως έως την διασταύρωση με την οδό Κολοκοτρώνη,

β) Στην οδό Βότση από την διασταύρωση με την οδό Κανακάρη έως την συμβολή της με την οδό ΄Οθωνος Αμαλίας,

γ) Στην οδό Φιλοποίμενος από την συμβολή με την οδό ΄Οθωνος Αμαλίας έως την διασταύρωση με την οδό Αγ. Ανδρέου,

δ) Στην οδό Μπουμπουλίνας από την συμβολή με την οδό Γούναρη έως την διασταύρωση με την οδό ΙΙΙ Ναυάρχων,

ε) Στην οδό Κανάρη από την συμβολή με την οδό ΄Οθωνος Αμαλίας έως την διασταύρωση οδό Μαιζώνος,

στ) Στην οδό Μιαούλη από την συμβολή με την οδό ΄Οθωνος Αμαλίας έως την συμβολή με την οδό Μαιζώνος,

ζ) Στην οδό Τσαμαδού από την συμβολή με την οδό ΄Οθωνος Αμαλίας έως την διασταύρωση με την οδό Μαιζώνος,

η) Στην οδό Φράττη από την συμβολή με την οδό ΄Οθωνος Αμαλίας έως την διασταύρωση οδό Μπουμπουλίνας,

θ) Στην οδό Κολοκοτρώνη από την διασταύρωση με την οδό ΄Οθωνος Αμαλίας έως την διασταύρωση με την οδό Αγ. Ανδρέου,

ι) Στην οδό Ζαΐμη από την οδό ΄Οθ. Αμαλίας έως την οδό Αγ. Ανδρέου- Η ΖΑΙΜΗ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΕΛ-ΤΑΞΙ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ.

ια) Στην οδό 28ης Οκτωβρίου (Καρόλου) από την διασταύρωση με την οδό Αγ. Διονυσίου έως την συμβολή με την οδό ΄Οθωνος Αμαλίας,

ιβ) Στην οδό Τοφάλου από την διασταύρωση με την οδό Αγ. Διονυσίου έως την συμβολή με την οδό Αθηνών,

ιγ) Στην οδό Σαρανταπόρου από την διασταύρωση με την οδό Ηπείρου έως την συμβολή με την οδό Αθηνών,

ιδ) Στην οδό Ιωαννίνων από την διασταύρωση με την οδό Ηπείρου έως την συμβολή με την οδό Αθηνών,

ιε) Στην οδό ΄Αστιγγος από την διασταύρωση με την οδό Αγ. Διονυσίου έως την συμβολή με την οδό ΄Οθωνος Αμαλίας,

ιστ) Στην οδό Σανταρόζα από την συμβολή με την οδό Νόρμαν έως την συμβολή με την οδό 28ης Οκτωβρίου (Καρόλου),

ιζ) Στην οδό Καψάλη από την οδό 28ης Οκτωβρίου (Καρόλου) έως την οδό Ζαΐμη,

ιη) Στην οδό Δημ. Υψηλάντου από την συμβολή με οδό Ευμήλου έως την συμβολή με οδό Ακτή Δυμαίων,

ιθ) Στην οδό Παπαφλέσσα από την διασταύρωση με την Μαιζώνος έως την διασταύρωση με την Ακτή Δυμαίων.

κ) Στην ανώνυμη οδό από συμβολή με την οδό Ευμήλου έως την συμβολή με οδό Ακτή Δυμαίων,

κα) Στην οδό Γ. Ολυμπίου από την συμβολή με την οδό Ευμήλου έως την διασταύρωση με την οδό Ακτή Δυμαίων,

κβ) Στην ανώνυμη οδό από την συμβολή με την οδό Ευμήλου έως την συμβολή με την οδό Ακτή Δυμαίων,

κγ) Στην οδό Σμύρνης από την συμβολή με την οδό Ευμήλου έως την συμβολή οδό Ακτή Δυμαίων,

κδ) Στην οδό Κυρ. Αρχιεπισκόπου από συμβολή με Ταξιαρχών έως την συμβολή με οδό Ακτή Δυμαίων,

κε) Στην οδό Ιεροθέου από την διασταύρωση με οδό Ακτή Δυμαίων έως συμβολή με οδό Ταξιαρχών,

κστ) Στην οδό Μαξίμου από την συμβολή με οδό Σουνίου έως την συμβολή με οδό Ακτή Δυμαίων,

κζ) Στην οδό Β. Ηπείρου από την διασταύρωση με οδό Ακτή Δυμαίων έως την διασταύρωση με οδό Κορίνθου,

κη) Στην οδό Μαιζώνος από την διασταύρωση με οδό Β. Ηπείρου έως την συμβολή με οδό Ελ. Βενιζέλου,

κθ) Στην οδό Παρνασσού από την διασταύρωση με οδό Μαιζώνος έως την συμβολή με οδό Κορίνθου,

λ) Στην οδό Ελ. Βενιζέλου, από την διασταύρωση με οδό Ακτή Δυμαίων έως την διασταύρωση με την οδό Αγίας Τριάδος,

λα) Στην οδό Παπαναστασίου ,από την οδό Σουνίου έως την οδό Ακτή Δυμαίων,

λβ) Στην οδό Κερασόβου, από την οδό Σουνίου έως την οδό Ακτή Δυμαίων,

λγ) Στην οδό Οδησσού , από την οδό Σουνίου έως την οδό Ακτή Δυμαίων,

λδ) Στην οδό Γραμμικού ,από την οδό Σουνίου έως την οδό Ακτή Δυμαίων,

λε) Στην οδό Καστοριάς , από την οδό Σουνίου έως την οδό Ακτή Δυμαίων,

λστ) Στην ανώνυμη οδό , από την οδό Σουνίου έως την οδό Ακτή Δυμαίων,

λζ) Στην οδό Καλαμπάκας, από την οδό Σουνίου έως την οδό Ακτή Δυμαίων,

λη) Στην οδό Ανθείας, από την οδό Οδ. Ελύτη έως την οδό Ακτή Δυμαίων,

λθ) Στην οδό Πολυκράτη , από την οδό Σουνίου έως την οδό Ακτή Δυμαίων,

μ) Στην οδό Αμφικράτους , από την οδό Σουνίου έως την οδό Ακτή Δυμαίων,

μα) Στην ανώνυμη οδό (πύλη σφαγεία) , από την οδό Σουνίου έως την οδό Ακτή Δυμαίων,

μβ) Στην οδό Αριστογείτονος, από την οδό Σουνίου έως την οδό Ακτή Δυμαίων,

μγ) Στην ιδιωτική οδό (Πειραϊκής Πατραϊκής) ,από την οδό Σουνίου έως την οδό Ακτή Δυμαίων,

μδ) Στην οδό Μαρκιανού , από την οδό Σουνίου έως την οδό Ακτή Δυμαίων,

με) Στην οδό Δημοκλέους , από την οδό Σουνίου έως την οδό Ακτή Δυμαίων,

μστ) Στο κατερχόμενο ρεύμα της οδού Γλαύκου από την διασταύρωση με την οδό Ευβοίας έως διασταύρωση με την οδό Ακτή Δυμαίων,

μζ) Στο ρεύμα της αερογέφυρας Γλαύκου, με κατεύθυνση από Νέο Λιμένα έως Ακτή Δυμαίων,

μη) Στην οδό Αμφικτύωνος , από την οδό Σουνίου έως την οδό Ακτή Δυμαίων,

μθ) Στην πάροδο Ιτεών, από την οδό Ακτή Δυμαίων έως την οδό Σουνίου,

ν) Στην οδό Λεύκας , από την οδό Ακτή Δυμαίων έως την οδό Σουνίου,

να) Στην οδό Ιδομενέως, από την οδό Ακτή Δυμαίων έως την οδό Σουνίου,

νβ) Στην οδό Καλαβρύτων , από την οδό Ακτή Δυμαίων έως την οδό Σουνίου,

5.Η μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων την 29/03/2026 κατά τις ώρες 07:00-14:30 στην οδό Γούναρη από την διασταύρωση με οδό Κανακάρη έως την διασταύρωση με οδό Κορίνθου.

Η τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων την 29/03/2026 κατά τις ώρες 07:00-14:30 στην οδό Κορίνθου από την διασταύρωση με οδό Γούναρη έως την διασταύρωση με οδό Πατρέως. Η μονοδρόμηση από ώρες 07:00-12:00 της οδού Αθηνών, με κατεύθυνση από οδό Νόρμαν προς Αγ. Σοφίας, Η αντιδρόμηση από ώρες 07:00-14:30

α) της οδού Ιεροθέου από την διασταύρωση με οδό την οδό Ταξιαρχών έως την διασταύρωση με την οδό Μαιζώνος.

β) Στην οδό Νόρμαν από την διασταύρωση με την οδό Αγ. Διονυσίου έως την συμβολή με την οδό ΄Οθωνος Αμαλίας,

γ) Στην οδό Ήρας από την διασταύρωση με την οδό Κύπρου έως την συμβολή με την οδό Πέντε Πηγαδίων

Η απαγόρευση της στάθμευσης όλων των οχημάτων την 29/03/2026 κατά τις ώρες 24:00 έως 14:30, στα κάτωθι τμήματα των οδών :

α) Στην οδό Κορίνθου Από την Πλατεία Γεωργίου (άνω μέρος) έως την συμβολή της με την Αγίου Νικολάου,

β) Στο χώρο στάθμευσης ΝΟΠ

γ) Στο χώρο στάθμευσης ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗ,

δ) Στο Παραλιακό μέτωπο από ύψος της οδού Παπαφλέσσα, κατά μήκος Ισχυοσκάλας-παλαιού Τελωνείου-Μώλου Αγ. Νικολάου και εξόδου στην Ιεροθέου

ε) Στον χώρο στάθμευσης ΠΛΑΖ ΕΟΤ (παιδικές κατασκηνώσεις) από την διασταύρωση Ηρώων Πολυτεχνείου και Κανελλοπούλου έως την διασταύρωση με την οδό Αθηνών.

Η απαγόρευση της στάθμευσης όλων των οχημάτων την 29/03/2026 κατά τις ώρες 24:00 έως 12:00, στα κάτωθι τμήματα των οδών :

α) Στο χώρο στάθμευσης ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ,

β) Στο χώρο στάθμευσης ΟΠΑΘΑ.

11. Η απαγόρευση της στάθμευσης στην οδό Αγίου Ανδρέου από την διασταύρωση της με την οδό Κολοκοτρώνη και για πενήντα (50) μέτρα την 29/03/2026 από ώρες 07:00 έως 14:30. (προς εξυπηρέτηση αναγκών λεωφορείων ΤΡΑΙΝΟΣΕ)

Λόγω διεξαγωγής των εν λόγω αγώνων τροποποιούνται τα δρομολόγια της Αστικής Συγκοινωνίας, ως κάτωθι :

Γραμμή Νο 1

Από Τερψιθέα: Μαιζώνος, Αράτου, Κανακάρη, Γούναρη

Από Εγλυκάδα: Γούναρη, Καραϊσκάκη, Αγ. Νικολάου, Κορίνθου, Κολοκοτρώνη

Γραμμή Νο 2 και 3

΄Ανοδος: Μαιζώνος, Αράτου, Κανακάρη, Γούναρη

Κάθοδος :Κορίνθου, Γούναρη, Καραϊσκάκη, Αγ. Νικολάου, Κορίνθου

Γραμμή Νο 5

Αναστολή δρομολογίων από 09:00-12:30

Γραμμή Νο 6

Αράτου, Κορίνθου

Γραμμή Νο 8

΄Ανοδος: Αράτου, Κορίνθου

Κάθοδος: Γούναρη, Καραϊσκάκη, Αγ. Νικολάου, Κορίνθου, Κολοκοτρώνη

Την ώρα διεξαγωγής του αγώνα του ενός (1) χλμ. θα υπάρξουν καθυστερήσεις.

Λόγω διεξαγωγής των εν λόγω αγώνων τροποποιούνται τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας, Ζακύνθου,Ηλείας, Μεσσηνίας για ώρες 07:00-14:00 , ως κάτωθι :

Από Πάτρα προς Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα διέρχονται από Νόρμαν (αντίθετα), Αγίου Διονυσίου, Φαβιέρου, Κορίνθου, Αγίας Σοφίας, ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών.

Από Αθήνα – Θεσσαλονίκη προς Πάτρα θα διέρχονται από ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών, Αγίας Σοφίας , Αθηνών , Νόρμαν , ΚΤΕΛ

Από Πάτρα προς Δυτική Αχαΐα θα διέρχονται από Νόρμαν (αντίθετα), Αγίου Διονυσίου, Φαβιέρου, Κορίνθου, Αγίας Σοφίας, Μίνι περιμετρική, Ακρωτηρίου, Λ. Δημοκρατίας, Ηλείας , ποτάμι Παναγίτσας, ΝΕΟ Πατρών – Πύργου

Από Δυτική Αχαΐα προς Πάτρα θα διέρχονται από ΝΕΟ Πατρών – Πύργου , ποτάμι Παναγίτσα, Ηλείας, Λ. Δημοκρατίας, Ακρωτηρίου, Μίνι περιμετρική, Αγίας Σοφίας, Αθηνών Νόρμαν, ΚΤΕΛ

Από Πάτρα προς Πύργο – Ζάκυνθο – Καλαμάτα θα διέρχονται από Νόρμαν (αντίθετα), Αγίου Διονυσίου, Φαβιέρου, Κορίνθου, Αγίας Σοφίας, Μίνι περιμετρική, 3ου Ορειβατικού, Καλαβρύτων, Πατρών Κλάους προς Περιμετρική , ΝΕΟ Πατρών – Πύργου.

Από Πύργο – Ζάκυνθο – Καλαμάτα προς Πάτρα θα διέρχονται από ΝΕΟ Πατρών – Πύργου, περιμετρική έξοδος 27 (Εγλυκάδα) , Ελευθερίου Βενιζέλου, Καλαβρύτων, 3ου ορειβατικού,Μίνι περιμετρική, Αγίας Σοφίας, Αθηνών, Νόρμαν, ΚΤΕΛ.

Τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ Φωκίδας, Αιτ/νίας, Κεφαλληνίας δεν επηρεάζονται.

Oι σταθμοί ΤΑΧΙ, θα εξυπηρετούνται ως εξής:

α) Ο σταθμός ταξί της οδού Τερψιθέας, θα λειτουργεί κανονικά μέσω της οδού Τερψιθέας,

β) Ο σταθμός ταξί της οδού Λευκωσίας, θα ανασταλεί η λειτουργία του, από ώρα 07:00 έως 12:00,

γ) Οι σταθμοί ταξί της οδού πλατείας ΙΙΙ Συμμάχων επί της οδού ΄Οθ. Αμαλίας και της οδού Αγ. Ανδρέου, θα αναστείλουν την λειτουργία τους, από ώρα 07:00 έως 14:30,

δ) Ο σταθμός ταξί της οδού Ζαΐμη (ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΙΑΣ), θα ακολουθεί τη διαδρομή των λεωφορείων – αντιδρόμηση οδού Ζαΐμη,

ε) Ο σταθμός ταξί της οδού Γούναρη και ο σταθμός ταξί Αγ. Νικολάου (Μόλος-Πύλη 2) , θα ανασταλεί η λειτουργία του, από ώρα 07:00 έως 14:30.

Οι αμαξοστοιχίες Πατρών – Ρίου, Ρίου Πατρών , Πατρών – Καμινίων, Καμινίων – Πατρών καταργούνται μεταξύ των ωρών 08:30-14:00 και οι δομείς οφείλουν δυνάμει του ΚΟΚ να παραχωρούν προτεραιότητα στις διερχόμενες αμαξοστοιχίες.

Από το Τμήμα Τροχαίας Πατρών θα ληφθούν τα ανάλογα μέτρα τροχαίας και θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για την απαγόρευση της στάθμευσης όλων των οχημάτων.

Από τους διοργανωτές του αγώνα θα τοποθετηθεί η ανάλογη σήμανση, αλλά και δίφρακτα, όπου απαιτείται για τη διακοπή της κυκλοφορίας, με μνεία αν σε κάποιο σημείο δεν τοποθετηθεί για οποιονδήποτε λόγο δίφρακτο, αυτό να καλυφθεί απαραιτήτως με εθελοντή.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

