Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μεσολόγγι για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου

Απαγορεύσεις στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας στις 21 και 22 Μαρτίου – Πού δεν θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων

19 Μαρ. 2026 14:53
Pelop News

Σε ισχύ τίθενται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, ενόψει των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ελληνική Επανάσταση του 1821, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας.

Τα μέτρα θα εφαρμοστούν το διήμερο 21 και 22 Μαρτίου 2026, με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων, και περιλαμβάνουν εκτεταμένες απαγορεύσεις στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας σε βασικούς δρόμους και σημεία της πόλης.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης

Την Κυριακή 22 Μαρτίου, από τις 08:00 το πρωί, απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων σε κεντρικά σημεία, μεταξύ των οποίων:

  • Η Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα (Μητροπολιτικός Ναός)

  • Η οδός Μάγερ (έως το μνημείο)

  • Η οδός Κ. Τρικούπη (έως την οδό Σ. Τρικούπη)

  • Η οδός Χατζηκώστα (μπροστά από τον Κήπο των Ηρώων)

  • Η Ανατολική Περιμετρική Οδός (Κλεισόβης), από την οδό Ράγκου έως την Ε.Ο. Μεσολογγίου – Τουρλίδας

  • Τμήματα της Εθνικής Οδού Μεσολογγίου – Τουρλίδας (Ανεμόμυλος έως είσοδο λιμένα)

  • Οδοί και δημοτικές αρτηρίες γύρω από το άγαλμα Ιωσήφ Ρωγών και την περιοχή του λιμένα

  • Ο χώρος στάθμευσης εργατικών κατοικιών λιμένα, που θα χρησιμοποιηθεί για επισήμους

  • Η οδός Σταυροπούλου (από Ευαγγελάτου έως Ανατολική Περιμετρική)

Πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας

Παράλληλα, θα ισχύσουν πλήρεις απαγορεύσεις στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα:

  • Από 08:00 έως το τέλος της δοξολογίας:
    Περιμετρικά του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνα και στις οδούς Μάγερ και Κ. Τρικούπη

  • Από 09:30 έως το τέλος της κατάθεσης στεφάνων:
    Στην οδό Χατζηκώστα, μπροστά από τον Κήπο των Ηρώων

  • Από 10:00 έως 14:00:
    Στην Ανατολική Περιμετρική Οδό και στους παράδρομούς της (περιοχή Αλίπεδα έως οδό Βίκτωρος Ουγκώ), καθώς και στην οδό Σταυροπούλου

  • Από 10:00 έως 14:00:
    Στο τμήμα της Ε.Ο. Μεσολογγίου – Τουρλίδας (Ανεμόμυλος έως είσοδο λιμένα) και σε γειτονικές δημοτικές οδούς

  • Από 10:00 έως 16:00:
    Σε ανώνυμη δημοτική οδό προς την περιοχή του καταστήματος PLAZA

Έκκληση προς τους πολίτες

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς και τους κατοίκους να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Οι ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες λόγω της αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών και της σημασίας των επετειακών εκδηλώσεων για την πόλη.

