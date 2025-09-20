Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διεξαγωγής του 4ου Ανοικτού Ποδηλατικού Γύρου Πάτρας

Τι θα ισχύει

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διεξαγωγής του 4ου Ανοικτού Ποδηλατικού Γύρου Πάτρας
20 Σεπ. 2025 11:48
Pelop News

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας ανακοινώνονται οι παρακάτω  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο διεξαγωγής του «4ου Ανοικτού Ποδηλατικού Γύρου Πάτρας» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21-9-2025 στην Πάτρα, με σκοπό την διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων :

Τμηματική διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων την 21-9-2025 και ώρες 18:30 – 21:30

α) Στην οδό Ακτή Δυμαίων από Νότιο Πάρκο (parking) έως Αγίου Ανδρέου

β) Στην οδό Αγίου Ανδρέου από Τριών Ναυάρχων έως Γούναρη

γ) Στην οδό Γούναρη  από Όθωνος Αμαλίας έως Κανακάρη

δ) Στην οδό Κορίνθου από Αράτου έως Κιλκίς

ε) Στην οδό Κιλκίς από Κορίνθου έως Αγίας Σοφίας

στ)  Στην οδό Αγίας Σοφίας από Κιλκίς έως Αθηνών

ζ)  Στην οδό Αθηνών από Αγίας Σοφίας έως Νόρμαν

η)  Στην οδό Νόρμαν από Αγίου Διονυσίου έως Ηρώων Πολυτεχνείου

θ)  Στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου από Πέντε Πηγαδίων έως Νόρμαν

ι) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας από Νόρμαν έως Τριών Ναυάρχων

ια) Στην οδό Ακτή Δυμαίων από Τριών Ναυάρχων έως Παπαφλέσσα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:52 LIVE: Γαργαλιάνοι-Απόλλων
16:47 Μπορούσε το μετάλλιο η Ελίνα Τζένγκο, στην 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
16:38 «Μιλάμε για τον πιο τρυφερό πατέρα του κόσμου» συγκίνηση από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση
16:31 Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στην 16η θέση στο Παγκόσμιο του Τόκιο
16:19 Με κομμένη την ανάσα η μάχη με τα κύματα του Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου ΒΙΝΤΕΟ
16:09 Κουφονήσια: Λογαριασμός 750 ευρώ, άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ!
16:00 Ο Αιγιώτης καθηγητής Θέμης Προδρομάκης αναγορεύεται σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών
15:48 Eurovision: Η Γερμανία βάζει φρένο στο μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
15:36 Ράνια Τζίμα: Η εξομολόγηση για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του Γαβριήλ Σακελλαρίδη
15:24 Βαρβαρότητα στην Ηλεία: Δεν τα κατάφερε η ακρωτηριασμένη κατσίκα – Θύμα παστουρώματος και εγκατάλειψης
15:12 Όλα όσα δεν ξέρεις για τα cookies: Τα αποδέχεστε; Δείτε γιατί μπορεί να γίνουν όπλο στα χέρια των χάκερ
15:04 Θεσσαλονίκη: Οπαδική αγριότητα σε 16χρονο – Συλλήψεις με βαριές κατηγορίες
15:00 Καταγγελία για τη Μαρίνα Πατρών: «Τέσσερα χρόνια εγκατάλειψη – Έργα για ιδιώτη με μηχανήματα του Δήμου;»
14:48 Κατερίνη: Εφοριακός πιάστηκε με «φακελάκι» 1.000 ευρώ – Στημένος εκβιασμός σε αρτοποιό
14:36 Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της μάντρας – Στη ΜΕΘ με ακρωτηριασμό και εγκαύματα ο 54χρονος
14:24 Η Χαμάς «ανασταίνει» τον Ρον Αράντ: Προπαγανδιστική αφίσα με τους 48 ομήρους στη Γάζα
14:24 Γλυφάδα: Γερανός ανετράπη και «εισέβαλε» σε καφετέρια
14:13 Αμφιλοχία: 26χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου
14:12 Γιώργος Μαζωνάκης: Οικογενειακός πόλεμος, καταγγελίες για ουσίες και η μάχη για την περιουσία
14:05 Καλάβρυτα: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό πέντε κυνηγόσκυλων στο Πλανητέρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ