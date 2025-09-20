Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας ανακοινώνονται οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο διεξαγωγής του «4ου Ανοικτού Ποδηλατικού Γύρου Πάτρας» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21-9-2025 στην Πάτρα, με σκοπό την διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων :

Τμηματική διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων την 21-9-2025 και ώρες 18:30 – 21:30

α) Στην οδό Ακτή Δυμαίων από Νότιο Πάρκο (parking) έως Αγίου Ανδρέου

β) Στην οδό Αγίου Ανδρέου από Τριών Ναυάρχων έως Γούναρη

γ) Στην οδό Γούναρη από Όθωνος Αμαλίας έως Κανακάρη

δ) Στην οδό Κορίνθου από Αράτου έως Κιλκίς

ε) Στην οδό Κιλκίς από Κορίνθου έως Αγίας Σοφίας

στ) Στην οδό Αγίας Σοφίας από Κιλκίς έως Αθηνών

ζ) Στην οδό Αθηνών από Αγίας Σοφίας έως Νόρμαν

η) Στην οδό Νόρμαν από Αγίου Διονυσίου έως Ηρώων Πολυτεχνείου

θ) Στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου από Πέντε Πηγαδίων έως Νόρμαν

ι) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας από Νόρμαν έως Τριών Ναυάρχων

ια) Στην οδό Ακτή Δυμαίων από Τριών Ναυάρχων έως Παπαφλέσσα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



