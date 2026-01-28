Κυκλοφοριακό Αττικής στο Μαξίμου: «Φρένο» στα φορτηγά στον Κηφισό, έξυπνα φανάρια και νέοι οδικοί άξονες

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζει δέσμη μέτρων για το κυκλοφοριακό της Αττικής, με παρεμβάσεις στον Κηφισό, «έξυπνη» διαχείριση φωτεινών σηματοδοτών και νέες υποδομές σε βάθος χρόνου.

Κυκλοφοριακό Αττικής στο Μαξίμου: «Φρένο» στα φορτηγά στον Κηφισό, έξυπνα φανάρια και νέοι οδικοί άξονες
28 Ιαν. 2026 13:25
Pelop News

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, με αιχμή τον Κηφισό, βρέθηκε στο επίκεντρο κλειστής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου παρουσιάστηκε πακέτο προτάσεων σε τρία επίπεδα: άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις.

Στις άμεσες προτάσεις περιλαμβάνονται μέτρα για τη μείωση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό –χωρίς πλήρη απαγόρευση– καθώς και βελτιώσεις στη διαχείριση καθημερινών περιστατικών (τροχαία, βλάβες, έργα) που προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, εξετάζεται η εφαρμογή «έξυπνων» φωτεινών σηματοδοτών, στα πρότυπα της Θεσσαλονίκης, με στόχο τη δυναμική ρύθμιση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, έως το τέλος του 2026 αναμένεται σημαντική ενίσχυση της συχνότητας των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική.

Στις μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις συζητήθηκαν η δημιουργία νέων παρακαμπτήριων οδικών αξόνων, η ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό και η ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων, στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού βιώσιμης κινητικότητας.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι προτάσεις θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να οριστικοποιηθούν και να παρουσιαστούν σε επόμενο στάδιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:04 Νέα κοινά μηνύματα Δανίας και Γροιλανδίας στις ΗΠΑ: Κόκκινες γραμμές οι δημοκρατικές αξίες και η εδαφική ακεραιότητα
15:56 Πάτρα: Ο Δήμος παίρνει 4,5εκ.€ ενώ είχε ζητήσει 16! – Ποιες οι προτεραιότητες για έργα
15:51 Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Πυροσβεστική: Πολύμηνη διαρροή προπανίου
15:40 Κυπριακό: Χωρίς σημάδια σύγκλισης ολοκληρώθηκε η τριμερής στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία
15:32 Νεκροί οπαδοί ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών
15:24 Τουλάχιστον δύο νεκροί στην Πορτογαλία από την καταιγίδα Kristin
15:16 Εξιχνιάστηκε απάτη ύψους 45.000 ευρώ στην Πάτρα – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου
15:08 Σύλληψη στην Πάτρα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
15:00 ΠΑΣΟΚ: Τέσσερις προτάσεις «άμεσης εφαρμογής» για το κυκλοφοριακό στην Αττική
15:00 Πάτρα: Ανακούφιση για τους καρκινοπαθείς – Σε επαναλειτουργία ο γραμμικός επιταχυντής του «Αγ. Ανδρέα»
14:53 Σύλληψη ανηλίκου για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα
14:53 Νίκος Βλαχάκος για Ίμια: «Υπάρχουν απόρρητα σήματα και κασέτες – Το ελικόπτερο δεν έπεσε λόγω καιρού»
14:45 Επίσκεψη των Γυναικών της Τοπικής «ΝΙΚΗΣ» στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα Πατρών
14:44 Η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική Νέων Γυναικών-Νεανίδων
14:44 Θάνατος βρέφους 7 ημερών στην Καλλιθέα: Στο μικροσκόπιο τα αίτια – Αναμένονται τα πορίσματα της ιατροδικαστικής
14:41 Κακοκαιρία “Kristin”: Πορτοκαλί συναγερμός για Δυτική Ελλάδα με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους
14:40 Αστάθμητος παράγοντας η Μαρία Καρυστιανού
14:33 Σκέντζος για ήττα Αίολου Αγυιάς: «Λάθος επιλογές κι ένα λάθος στη γραμματεία…»
14:33 Τροχαίο με 7 νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας – «Σε 34 χρόνια δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»
14:30 Σπάνε τα ισόβια για τη γυναικοκτονία στη Σωτηρίτσα: 13 χρόνια κάθειρξη με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ