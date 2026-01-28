Κυκλοφοριακό Αττικής στο Μαξίμου: «Φρένο» στα φορτηγά στον Κηφισό, έξυπνα φανάρια και νέοι οδικοί άξονες

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, με αιχμή τον Κηφισό, βρέθηκε στο επίκεντρο κλειστής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου παρουσιάστηκε πακέτο προτάσεων σε τρία επίπεδα: άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις.

Στις άμεσες προτάσεις περιλαμβάνονται μέτρα για τη μείωση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό –χωρίς πλήρη απαγόρευση– καθώς και βελτιώσεις στη διαχείριση καθημερινών περιστατικών (τροχαία, βλάβες, έργα) που προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, εξετάζεται η εφαρμογή «έξυπνων» φωτεινών σηματοδοτών, στα πρότυπα της Θεσσαλονίκης, με στόχο τη δυναμική ρύθμιση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, έως το τέλος του 2026 αναμένεται σημαντική ενίσχυση της συχνότητας των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική.

Στις μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις συζητήθηκαν η δημιουργία νέων παρακαμπτήριων οδικών αξόνων, η ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό και η ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων, στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού βιώσιμης κινητικότητας.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι προτάσεις θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να οριστικοποιηθούν και να παρουσιαστούν σε επόμενο στάδιο.

