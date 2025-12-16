Κυκλοφοριακό έμφραγμα στην Πάτρα: Ο Γολγοθάς των οδηγών συνεχίζεται ΦΩΤΟ

Ωρα 8:30 το πρωί: Στην Πάτρα, η πόλη μοιάζει να έχει σταματήσει. Τα αυτοκίνητα παρατάσσονται σε ατελείωτες ουρές στη Μικρή Περιμετρική, με τους οδηγούς να χρειάζονται σχεδόν 45 λεπτά για να καλύψουν λίγα μόνο χιλιόμετρα. Στον κόμβο Κουρτέση, η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη, καθώς για να διασχίσει κανείς τη διασταύρωση απαιτείται πάνω από μία ώρα. Η ακινητοποίηση αυτή προκαλεί νεύρα, εκνευρισμό και μεγάλη καθυστέρηση στους οδηγούς που προσπαθούν να φτάσουν στις δουλειές, τα σχολεία ή τα καταστήματα. Οι κεντρικοί δρόμοι, όπως η Κανελλοπούλου, η Οθωνος-Αμαλίας και η παραλιακή είσοδος στην Παραλία, γέμισαν αυτοκίνητα, μετατρέποντας τη μετακίνηση σε έναν καθημερινό Γολγοθά.