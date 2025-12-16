Κυκλοφοριακό έμφραγμα στην Πάτρα: Ο Γολγοθάς των οδηγών συνεχίζεται ΦΩΤΟ

«Ουρές» χιλιομέτρων τις πρωινές ώρες

16 Δεκ. 2025 10:05
 Ωρα 8:30 το πρωί: Στην Πάτρα, η πόλη μοιάζει να έχει σταματήσει. Τα αυτοκίνητα παρατάσσονται σε ατελείωτες ουρές στη Μικρή Περιμετρική, με τους οδηγούς να χρειάζονται σχεδόν 45 λεπτά για να καλύψουν λίγα μόνο χιλιόμετρα. Στον κόμβο Κουρτέση, η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη, καθώς για να διασχίσει κανείς τη διασταύρωση απαιτείται πάνω από μία ώρα. Η ακινητοποίηση αυτή προκαλεί νεύρα, εκνευρισμό και μεγάλη καθυστέρηση στους οδηγούς που προσπαθούν να φτάσουν στις δουλειές, τα σχολεία ή τα καταστήματα. Οι κεντρικοί δρόμοι, όπως η Κανελλοπούλου, η Οθωνος-Αμαλίας και η παραλιακή είσοδος στην Παραλία, γέμισαν αυτοκίνητα, μετατρέποντας τη μετακίνηση σε έναν καθημερινό Γολγοθά.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις και το μπλόκο στον κόμβο της Εγλυκάδος έχουν δημιουργήσει σοβαρές ταλαιπωρίες για χιλιάδες πολίτες. Η Μεγάλη Περιμετρική παραμένει κλειστή, αναγκάζοντας όλη την κυκλοφορία να διοχετεύεται από τους κόμβους Γλαύκου και Μποζαιτίκων, με αποτέλεσμα ουρές χιλιομέτρων και αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων. Οι οδηγοί, εκνευρισμένοι και απελπισμένοι, ψάχνουν εναλλακτικές διαδρομές χωρίς αποτέλεσμα. Οι ώρες αιχμής γίνονται ακόμη πιο δύσκολες, καθώς το πρωί οι γονείς πηγαίνουν τα παιδιά τους στα σχολεία, πολλοί εργαζόμενοι προσπαθούν να φτάσουν στις δουλειές τους και οι επαγγελματίες βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για παραδόσεις και μετακινήσεις. Η Πάτρα μοιάζει εγκλωβισμένη, ενώ οι πολίτες αναρωτιούνται πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αν τα μπλόκα συνεχιστούν.

Οι εικόνες στους δρόμους είναι αποκαλυπτικές: αυτοκίνητα ακινητοποιημένα, οδηγοί εκνευρισμένοι, κορναρίσματα που δίνουν και παίρνουν, ενώ η αίσθηση του χάους κυριαρχεί. Ο Ανδρέας Καπετανόπουλος, οδηγός ταξί, περιγράφει στην «Π»: «Από το πρωί η κίνηση είναι αδύνατη. Συνήθως χρειάζομαι δέκα λεπτά για να φτάσω στο κέντρο, σήμερα πάνω από σαράντα. Οι επιβάτες εκνευρίζονται και εγώ μαζί τους». Παράλληλα, ο συνάδελφός του, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, τονίζει: «Είναι απελπιστικό. Ολα τα δρομολόγια είναι κολλημένα και δεν υπάρχει καμία βοήθεια από τις Αρχές».

Οι τοπικοί έμποροι, από την πλευρά τους, παρακολουθούν ανήσυχοι τις εξελίξεις. Η υποτονική κίνηση εμποδίζει τους καταναλωτές να επισκεφτούν τα καταστήματα στο κέντρο, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις να μειώνονται σε μια περίοδο κρίσιμη για τον τζίρο τους, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Η Ελένη Καλογεροπούλου, ιδιοκτήτρια καταστήματος στην Κορίνθου, αναφέρει: «Κάθε χρόνο η κίνηση πριν τα Χριστούγεννα είναι ζωτικής σημασίας. Φέτος, όμως, οι πελάτες δυσκολεύονται να φτάσουν στο κέντρο, αναγκάζονται να πάνε σε μεγάλα καταστήματα εκτός πόλης με άνετο πάρκινγκ».

Η κατάσταση δεν αφορά μόνο τους οδηγούς και τους εμπόρους, αλλά και τους επαγγελματίες της διανομής και της μεταφοράς. Ο Γιάννης Φερτάκης, διανομέας, λέει: «Χρειάζομαι διπλάσιο χρόνο για να ολοκληρώσω τα δρομολόγια μου. Η πίεση είναι μεγάλη και οι καθυστερήσεις συσσωρεύονται». Οι αγρότες, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, διατηρούν κλειστή τη Μεγάλη Περιμετρική, αυξάνοντας τη δυσκολία της καθημερινότητας στην πόλη και προκαλώντας συνεχείς ταλαιπωρίες στους πολίτες.

Οι εικόνες στους δρόμους της Πάτρας θυμίζουν πραγματικό κυκλοφοριακό «έμφραγμα». Η πόλη βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, καθώς η παράταση των μπλόκων μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη ταλαιπωρία και ακινησία στους δρόμους.

Κάθε μέρα που περνάει, οι Πατρινοί βιώνουν έναν καθημερινό Γολγοθά. Οι ουρές χιλιομέτρων, η ακινησία, η ένταση και τα νεύρα που ξεχειλίζουν, αναδεικνύουν την ανάγκη άμεσης παρέμβασης. Η Τροχαία προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση με περιορισμένα μέσα, όμως η έλλειψη προσωπικού και η αύξηση των μπλόκων καθιστούν κάθε προσπάθεια ανεπαρκή. Το κυκλοφοριακό χάος υπογραμμίζει την αναγκαιότητα εύρεσης λύσεων για την ασφαλή και γρήγορη μετακίνηση των πολιτών. Αραγε, θα υπάρξουν;

Τροχαία: «Εχουμε λιγοστό προσωπικό»

 «Η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον κόμβο Εγλυκάδας της Περιμετρικής είναι εξαιρετικά δύσκολη και πρωτόγνωρη για εμάς», δηλώνει ο dιοικητής της Τροχαίας Πατρών, Χρήστος Ντεμίρης. «Τις πρωινές ώρες, όταν οι γονείς πηγαίνουν τα παιδιά τους στα σχολεία, η όλη κίνηση έχει διοχετευθεί υποχρεωτικά μέσω της Πατρών-Κλάους και της μικρής Περιμετρικής. Πρόκειται για ώρες αιχμής, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων και οι οδηγοί να ταλαιπωρούνται σε συνθήκες πραγματικής κυκλοφοριακής συμφόρησης μέχρι και τις 9 το πρωί».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η διαχείριση της κατάστασης είναι πολύ δύσκολη, κυρίως λόγω της έλλειψης προσωπικού. «Αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης» εξηγεί. «Για πρώτη φορά έχουμε τόσο λίγους αστυνομικούς διαθέσιμους για να διαχειριστούν όλη την κυκλοφορία της πόλης. Το πρωί διαθέτουμε το πολύ δύο μοτοσικλέτες και ένα περιπολικό, το οποίο όμως καλύπτει ολόκληρη την πόλη, από την Πατρών-Πύργου μέχρι τα όρια του Νομού Αχαΐας και από τη Νέα Πατρών-Κορίνθου μέχρι τον Λόγγο. Παρά τις δυσκολίες προσπαθούμε να αντeεπεξέλθουμε, να ρυθμίσουμε την κυκλοφορία και να μειώσουμε όσο γίνεται την ταλαιπωρία των πολιτών».

Εμπορικός κόσμος: «Καταρρέει η αγορά»

Ο Νίκος Στριφτούλιας, έμπορος στο κέντρο της Πάτρας, εκφράζει έντονα την ανησυχία και την αγανάκτησή του για την κατάσταση της αγοράς. «Ο εμπορικός κόσμος πεθαίνει», λέει με πίκρα. «Η καθημερινότητα έχει καταρρεύσει και η αγορά έχει βυθιστεί. Οι πελάτες δεν μπορούν να φτάσουν στα καταστήματα λόγω των ουρών και της ακινητοποίησης στους δρόμους. Κάθε χρόνο περιμέναμε τις γιορτές για να ανασάνουμε, φέτος όμως η κατάσταση είναι απελπιστική».

Συνεχίζει τονίζοντας την ανάγκη άμεσης λύσης: «Πρέπει εδώ και τώρα να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε την πόλη να ακινητοποιείται και την αγορά να καταρρέει. Οι πολίτες θέλουν να ψωνίσουν, εμείς θέλουμε να δουλέψουμε, αλλά χωρίς πρόσβαση στο κέντρο όλα γίνονται αδύνατα. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί και η κατάσταση δεν αντέχεται άλλο. Οι συνάδελφοι περιμένουν αυτή την εορταστική περίοδο, να βγάλουν τα σπασμένα όλης της χρονιάς, αλλά μάταια…».

