Κυκλοφορούν τα εισιτήρια της Παναχαϊκής για τον αγώνα με τον Μιλτιάδη

Στην κυκλοφορία τέθηκαν πριν από λίγη ώρα τα εισιτήρια του Κυριακάτικου αγώνα της Παναχαϊκής με τον Μιλτιάδη που θα γίνει την Κυριακή στα Προσφυγικά με την γενική είσοδο να είναι στα δέκα ευρώ.

Η ανακοίνωση: «Όλοι μαζί, με πάθος και δύναμη, γεμίζουμε το γήπεδο!

Από την Παναχαϊκή ανακοινώνονται οι τιμές των εισιτηρίων για τον προσεχή αγώνα απέναντι στον Μιλτιάδη Πύργου (Κυριακή 28/9, Γήπεδο Προσφυγικών).

Γενική Είσοδος: 10€

Εισιτήρια Κόστους 5€ (περιορισμένος αριθμός),(προπώληση ΜΟΝΟ από Γραφεία Π.Γ.Ε.):

– Άνεργοι

– Παιδιά έως 18 ετών

– Φοιτητές

*Με την επίδειξη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Έξω από το γήπεδο, θα λειτουργήσει εκδοτήριο από τις 14:30 το μεσημέρι της Κυριακής.

Λόγω αυξημένης ζήτησης και χωρητικότητας του Γηπέδου Προσφυγικών, θα πραγματοποιηθεί από σήμερα μέχρι και το Σάββατο, προπώληση εισιτηρίων στα εξής σημεία:

Γραφεία Παναχαϊκής (Κλειστό Γυμναστήριο),

9:00-14:00

Καφέ Παπαχριστόπουλος, Αγίου Νικολαου 49, 8:00-15:00 & 21:30-00:00″.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



