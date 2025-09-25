Κυκλοφορούν τα εισιτήρια της Παναχαϊκής για τον αγώνα με τον Μιλτιάδη

Κυκλοφορούν τα εισιτήρια της Παναχαϊκής για τον αγώνα με τον Μιλτιάδη
25 Σεπ. 2025 12:27
Pelop News

Στην κυκλοφορία τέθηκαν πριν από λίγη ώρα τα εισιτήρια του Κυριακάτικου αγώνα της Παναχαϊκής με τον Μιλτιάδη που θα γίνει την Κυριακή στα Προσφυγικά με την γενική είσοδο να είναι στα δέκα ευρώ.

Η ανακοίνωση: «Όλοι μαζί, με πάθος και δύναμη, γεμίζουμε το γήπεδο!

Από την Παναχαϊκή ανακοινώνονται οι τιμές των εισιτηρίων για τον προσεχή αγώνα απέναντι στον Μιλτιάδη Πύργου (Κυριακή 28/9, Γήπεδο Προσφυγικών).

Γενική Είσοδος: 10€

Εισιτήρια Κόστους 5€ (περιορισμένος αριθμός),(προπώληση ΜΟΝΟ από Γραφεία Π.Γ.Ε.):

– Άνεργοι

– Παιδιά έως 18 ετών

– Φοιτητές

*Με την επίδειξη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Έξω από το γήπεδο, θα λειτουργήσει εκδοτήριο από τις 14:30 το μεσημέρι της Κυριακής.

Λόγω αυξημένης ζήτησης και χωρητικότητας του Γηπέδου Προσφυγικών, θα πραγματοποιηθεί από σήμερα μέχρι και το Σάββατο, προπώληση εισιτηρίων στα εξής σημεία:

  • Γραφεία Παναχαϊκής (Κλειστό Γυμναστήριο),

9:00-14:00

  • Καφέ Παπαχριστόπουλος, Αγίου Νικολαου 49, 8:00-15:00 & 21:30-00:00″.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:15 «Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μία εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900.000 ευρώ»
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ