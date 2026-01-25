Κύκλωμα αλλοίωσης αντλιών καυσίμων: Τέσσερις προφυλακίσεις μετά τις απολογίες

Την προσωρινή κράτηση τεσσάρων κατηγορουμένων αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να παρενέβαινε παράνομα στις αντλίες καυσίμων, εξαπατώντας καταναλωτές σε πρατήρια της Αττικής.

Οι τέσσερις προφυλακισθέντες συγκαταλέγονται στους οκτώ κατηγορούμενους που έχουν απολογηθεί έως τώρα, έπειτα από πολύωρη ανακριτική διαδικασία. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση, όπως υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι απολογίες για ακόμη πέντε κατηγορούμενους, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες. Στο γραφείο του ανακριτή βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, 43 ετών, ιδιοκτήτης πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η οργάνωση φέρεται να είχε εγκαταστήσει παράνομο λογισμικό σε 20 πρατήρια, μέσω του οποίου παρακάμπτονταν τα συστήματα εισροών – εκροών, με αποτέλεσμα την ελλιπή παράδοση καυσίμων στους καταναλωτές. Το ποσοστό παρακράτησης από τις αντλίες φέρεται να έφτανε κατά μέσο όρο το 10%.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., τα συνολικά κέρδη της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος πενταετίας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πρατηριούχοι, τεχνικοί υποστήριξης του παράνομου λογισμικού, καθώς και επιχειρησιακά στελέχη που φέρονται να είχαν ρόλο στον οικονομικό έλεγχο των πρατηρίων.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση των αρχών, κατά την οποία διενεργήθηκαν έρευνες σε πρατήρια, κατοικίες και γραφεία εταιρείας. Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορολογικοί μηχανισμοί, μεγάλα χρηματικά ποσά, όπλα και πολυτελή οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν άδειες λειτουργίας από 16 πρατήρια υγρών καυσίμων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



