Κύκλωμα ΦΠΑ: Προφυλακίστηκαν μέλη του κυκλώματος

Προφυλακίστηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες και τις φορολογικές απάτες.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας στα δυτικά προάστια, ο αδελφός του (δημοτικός υπάλληλος), ένας φίλος τους ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε εικονική κατασκευαστική εταιρεία, καθώς και δύο ακόμα κατηγορούμενοι, ο οποίοι φέρονται να συνδέονται με τις εικονικές εταιρείες.

Στις απολογίες τους, που διήρκεσαν έως τα ξημερώματα της Κυριακής, όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στο κύκλωμα, το οποίο σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δρούσε από το 2023 έως το 2025 και είχε δημιουργήσει τουλάχιστον 370 εικονικές εταιρείες που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, αποκομίζοντας περιουσιακό όφελος 4,9 εκατομμύρια ευρώ.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ ένας κατηγορούμενος ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με “βραχιολάκι” χρειάστηκε να μεταβεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο διότι έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου, του κτιρίου 10 όπου διεξάγονταν οι απολογίες.

Τι ισχυρίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός

Κατά την απολογία του ο 52χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος δήλωσε ιδιοκτήτης επιχείρησης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, αρνήθηκε ότι χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και είχε αχυράνθρωπους και υποστήριξε ότι από την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας που διενεργήθηκε δεν βρέθηκαν χρήματα και ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί.

Για τις τηλεφωνικές συνομιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας ακούγεται να μεσολαβεί και να ενδιαφέρεται για εταιρείες, αιτούμενος πάντα τα νόμιμα.

«Είναι απολύτως αβάσιμος και έωλος ο ισχυρισμός ότι δήθεν εγώ ελέγχω μια πλειάδα εταιρειών ως ιδιοκτήτης και αφανής εταίρος αυτών, με υποτιθέμενους «αχυρανθρώπους», ως νομίμους εκπροσώπους» ανέφερε κατά πληροφορίες ο κατηγορούμενος στο υπόμνημα του, προσθέτοντας πως με τους περισσότερους συγκατηγορούμενούς του συνδέεται με φιλικές σχέσεις και είχαν νομικές συνεργασίες και δοσοληψίες.

Ούτε εγώ, ούτε άλλος συγκατηγορούμενός μου, έχει βεβαιωμένες οφειλές, ενώ η ΑΑΔΕ δια των φορολογικών αρχών της, δεν επιβεβαιώνει με οριστικές καταλογιστικές πράξεις τα όσα αναπόδεικτα μας αποδίδονται. Έρχομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης σιδεροδέσμιος και κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή χωρίς να μου έχει καταλογιστεί έστω και ένα ευρώ» υποστήριξε ο κατηγορούμενος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



