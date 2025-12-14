«Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ»: Από Τρίτη μέχρι Πέμπτη οι απολογίες – κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση

Μετά από μια μακρά διαδικασία που ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής (14/12), ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας όρισε προθεσμία απολογίας για τους 16 συλληφθέντες που συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή (12/12) στην Κρήτη. Οι απολογίες θα πραγματοποιηθούν από την ερχόμενη Τρίτη έως και την Πέμπτη.

Οι 15 αντιμετωπίζουν βαρύτατες κακουργηματικές κατηγορίες, ανάλογα με την περίπτωση, και καλούνται να λογοδοτήσουν για τη φερόμενη εμπλοκή τους σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συλληφθέντες έφτασαν στον Πειραιά νωρίς το πρωί της Κυριακής, ταξιδεύοντας με πλοίο από την Κρήτη. Αμέσως μετά την άφιξή τους, μεταφέρθηκαν με αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα.

Έπειτα από μια πολύωρη διαδικασία, η αρμόδια Ευρωπαία Εισαγγελέας απήγγειλε σοβαρές κατηγορίες που σχετίζονται με τη δημιουργία και τη λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης.

Τα αδικήματα αυτά συνδέονται με την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους μεγάλου ύψους, το οποίο εκτιμάται σε τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Η εν λόγω οικονομική ζημία προκλήθηκε εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ελληνικού δημοσίου.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα σοβαρά κακουργήματα:

-Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

-Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

-Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης

-Απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, τελεσθείσα από κοινού

-Άμεση συνέργεια σε απάτη άνω των 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

-Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου

-Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας που έχει σχηματιστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η εγκληματική οργάνωση δρούσε αδιάλειπτα από το 2019 μέχρι την εξάρθρωσή της, την περασμένη Παρασκευή, με τις συλλήψεις που έγιναν στην Κρήτη.

