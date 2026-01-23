Κυλλήνη: Συλλήψεις για αυτοσχέδιους καταυλισμούς χωρίς υποδομές – Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ενός άνδρα και μίας γυναίκας, προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Δίωξης Εγκλημάτων του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, σε περιοχή της Κυλλήνης, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας.

Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι οι δύο συλληφθέντες είχαν εγκαταστήσει αυτοσχέδια παραπήγματα, στα οποία διέμεναν, χωρίς την ύπαρξη βασικών έργων υποδομής, όπως πόσιμο νερό και αποχέτευση. Σύμφωνα με τις αρχές, η κατάσταση αυτή δημιουργούσε εστίες δυνητικού κινδύνου για την υγεία, λόγω πιθανής ανάπτυξης μολυσματικών νόσων.

Σε βάρος των δύο ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί δημόσιας υγείας, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υγειονομικές και δημοτικές αρχές για τις περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



