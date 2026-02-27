Κυνήγι κατοικίας μέσω πλειστηριασμών: Τα νέα δεδομένα

Με τις τιμές των κατοικιών να κινούνται σταθερά ανοδικά και τη μέση ετήσια αύξηση πανελλαδικά να διαμορφώνεται στο 6,82% τον Ιανουάριο, ολοένα και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για αγορά στέγης στρέφονται και στη λύση των πλειστηριασμών. Άλλωστε, η μέση τιμή αγοράς ακινήτων έχει πλέον φτάσει στα 2.709 ευρώ/τ.μ., από 1.898 ευρώ/τ.μ. το 2019, χωρίς να διαφαίνεται ακόμη ξεκάθαρα «φρένο» στην πορεία της αγοράς.

Σύμφωνα με την απολογιστική έκθεση της Landea, το 2025 αποκτήθηκαν μέσω πλειστηριασμών συνολικά 9.876 ακίνητα, αριθμός μειωμένος κατά 20,8% σε σχέση με το 2024. Παρότι καταγράφεται αυτή η πτώση, ο όγκος των συναλλαγών εξακολουθεί να παραμένει υψηλότερος από τα επίπεδα του 2022 και του 2023, επιβεβαιώνοντας ότι οι πλειστηριασμοί έχουν πλέον παγιωθεί ως εναλλακτικό κανάλι απόκτησης ακινήτων.

Η συνολική αξία των συναλλαγών έφτασε τα 1,12 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 15,3% έναντι του 2024. Ωστόσο, η υποχώρηση τόσο στον αριθμό όσο και στην αξία δεν αλλάζει την ευρύτερη εικόνα: η αγορά διατηρεί έντονη κινητικότητα και οι πλειστηριασμοί εξακολουθούν να παίζουν ρόλο στην «αναζήτηση ευκαιριών» μέσα σε ένα ακριβό περιβάλλον.

Η περιφέρεια κερδίζει έδαφος

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα της έκθεσης είναι η έντονη ενίσχυση της ζήτησης στην Περιφέρεια. Για πρώτη φορά από την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, οι περισσότερες αγορές δεν έγιναν στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά εκτός αυτών: η Περιφέρεια συγκέντρωσε το 53,4% των μεταβιβάσεων, αφήνοντας πίσω την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει μια σαφή γεωγραφική «μετατόπιση» του επενδυτικού ενδιαφέροντος, που σταδιακά απλώνεται πέρα από τις κλασικές περιοχές υψηλής ζήτησης.

Τα στοιχεία της αγοράς εξηγούν σε μεγάλο βαθμό τη στροφή αυτή. Με βάση μετρήσεις του indomio, οι μέσες τιμές στην Περιφέρεια έχουν απομακρυνθεί σημαντικά από τα επίπεδα του 2019, χρονιά που ουσιαστικά σηματοδότησε την αρχή της ανοδικής κούρσας. Ενδεικτικά, στη Μακεδονία η μέση τιμή φτάνει τα 1.986 ευρώ/τ.μ., με αύξηση 10,58% σε ετήσια βάση και άνοδο 41% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019.

Ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε περιοχές με έντονη τουριστική ζήτηση και παρουσία ξένων επενδυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα νησιά του Ιονίου, όπου η άνοδος σε σχέση με το 2019 αγγίζει το 60%.

Σε επίπεδο πλειστηριασμών, η Landea καταγράφει για το 2025 καθαρή μείωση αγορών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, κατά 29,3% και 26,1% αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή, αρκετοί νομοί της Περιφέρειας σημείωσαν θεαματική άνοδο, όπως τα Γρεβενά (+118%), η Φωκίδα (+91%), η Κεφαλονιά (+74%) και οι νομοί Ρεθύμνου και Λάρισας (+46%).

Τι συμβαίνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τα στοιχεία του 2025 δείχνουν ότι και στις αγορές μέσω πλειστηριασμών στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη οι τιμές κινούνται προς υψηλότερα επίπεδα ανά τετραγωνικό, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση της αγοράς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ακίνητα που αλλάζουν χέρια σε τιμές κάτω των 800 ευρώ/τ.μ. έχουν μειωθεί αισθητά, γεγονός που «μαρτυρά» πως η αγορά έχει πλέον προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Αντίθετα, οι κατακυρώσεις σε τιμές από 1.601 ευρώ/τ.μ. και πάνω εμφανίζουν σταθερή άνοδο, φτάνοντας στο 38,8% του συνόλου. Παράλληλα, ένα 31,8% των ακινήτων αποκτήθηκε κάτω από τα 1.100 ευρώ/τ.μ., στοιχείο που δείχνει ότι οι πλειστηριασμοί εξακολουθούν να δίνουν πρόσβαση σε τιμές που σπανίζουν στην «ελεύθερη» αγορά.

Κατακυρώσεις κοντά στην τιμή εκκίνησης

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας συνεχίζει να αφορά αγορές στην τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού. Στην Περιφέρεια, το 79,5% των οικιστικών ακινήτων κατακυρώθηκε χωρίς καμία αύξηση, κάτι που δείχνει χαμηλότερη ένταση ανταγωνισμού. Αντίθετα, σε Αττική και Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 65,4%, αντανακλώντας ισχυρότερη συγκέντρωση ζήτησης.

Στη μεγάλη εικόνα, οι περισσότερες συναλλαγές ολοκληρώθηκαν με μικρές αποκλίσεις από την τιμή εκκίνησης: το 72% των κατακυρώσεων σε Αττική/Θεσσαλονίκη και το 84% στην Περιφέρεια έκλεισαν με αύξηση έως 10%.

Αυξήσεις πάνω από 20% εμφανίστηκαν σε περιορισμένο μέρος των περιπτώσεων — στο 19,3% των συναλλαγών στην Αττική/Θεσσαλονίκη και στο 10,6% στην Περιφέρεια.

