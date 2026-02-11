Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Πού και πότε θα γίνει ο τελικός ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Αλλαγή έδρας λόγω καθυστερήσεων στο ΟΑΚΑ

11 Φεβ. 2026 22:48
Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025/26 θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου και όχι στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) αποφάσισε την αλλαγή έδρας λόγω της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των εργασιών αναβάθμισης στο ΟΑΚΑ, που δεν επέτρεψαν την έγκαιρη παράδοση και πιστοποίηση του σταδίου για τη διεξαγωγή του αγώνα.

Αντίπαλοι στον μεγάλο τελικό θα είναι ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ. Ο «δικέφαλος του βορρά» εξασφάλισε τη θέση του νικώντας τον Παναθηναϊκό με 2-0 στην Τούμπα, ενώ ο ΟΦΗ προκρίθηκε επικρατώντας 1-0 του Λεβαδειακού στη Λιβαδειά. Οι Κρητικοί θα διεκδικήσουν το τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετά την περσινή τους παρουσία στον τελικό.

Η αναμέτρηση έχει οριστεί για το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου. Η ακριβής ώρα έναρξης θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες από την ΕΠΟ.

