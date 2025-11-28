Κύπελλο Ερασιτεχνών: Η κλήρωση μέχρι τον τελικό

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών από τη φάση των 32 μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης. Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Φάση των 32

1: Δαβουρλής – Παναχαϊκή

2: Εθνικός Σαγεΐκων – Παναιγιάλειος

3: Πάτρα/Δίας – Αρης Π.

4: ΑΕ Αρόης – Ηρακλής Π.

5: Φαραϊκός – Δάφνη

6: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Αστέρας Τέμενης

7: Κεραυνός Αγίου Βασιλείου – Ζαβλάνι

8: Αχαιός – Αιγείρα/Ακρατα

9: Θύελλα Αιγίου – Πάτραι

10: Νίκη Προαστείου – Απολλων Εγλυκάδας

11: Καλάβρυτα – Πήγασος

12: Αστέρας Μιντιλογλίου – Θύελλα Πατρών

13: Διαγόρας– Πανμοβριακός

14: Αχαϊκή – Εθνικός Πατρών

15: Δόξα Νιφορεΐκων – Δόξα Παραλίας

16: Λιμνοχώρι – Ατρόμητος Πατρών

Ζευγάρια Γ’ Γύρου (Φάση των 16)

17: Νικητής ζευγαριού 7 – Νικητής ζευγαριού 12

18: Νικητής ζευγαριού 16 – Νικητής ζευγαριού 11

19: Νικητής ζευγαριού 5 – Νικητής ζευγαριού 15

20: Νικητής ζευγαριού 9 – Νικητής ζευγαριού 14

21: Νικητής ζευγαριού 8 – Νικητής ζευγαριού 1

22: Νικητής ζευγαριού 3 – Νικητής ζευγαριού 2

23: Νικητής ζευγαριού 13 – Νικητής ζευγαριού 4

24: Νικητής ζευγαριού 6 – Νικητής ζευγαριού 10

Ζευγάρια Δ’ Γύρου (Φάση των 8)

25: Νικητής ζευγαριού 17 – Νικητής ζευγαριού 24

26: Νικητής ζευγαριού 19 – Νικητής ζευγαριού 18

27: Νικητής ζευγαριού 22 – Νικητής ζευγαριού 21

28: Νικητής ζευγαριού 20 – Νικητής ζευγαριού 23

Ζευγάρια Ε’ Γύρου (Ημιτελικοί)

29: Νικητής ζευγαριού 26 – Νικητής ζευγαριού 25

30: Νικητής ζευγαριού 28 – Νικητής ζευγαριού 27

Τελικός

31: Νικητής ζευγαριού 30 – Νικητής ζευγαριού 29

