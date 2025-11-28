Κύπελλο Ερασιτεχνών: Η κλήρωση μέχρι τον τελικό
Διαγόρας– Πανμοβριακός και Αχαϊκή – Εθνικός Πατρών τα δύο πιο σημαντικά ζευγάρια
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών από τη φάση των 32 μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης. Αναλυτικά τα ζευγάρια:
Φάση των 32
1: Δαβουρλής – Παναχαϊκή
2: Εθνικός Σαγεΐκων – Παναιγιάλειος
3: Πάτρα/Δίας – Αρης Π.
4: ΑΕ Αρόης – Ηρακλής Π.
5: Φαραϊκός – Δάφνη
6: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Αστέρας Τέμενης
7: Κεραυνός Αγίου Βασιλείου – Ζαβλάνι
8: Αχαιός – Αιγείρα/Ακρατα
9: Θύελλα Αιγίου – Πάτραι
10: Νίκη Προαστείου – Απολλων Εγλυκάδας
11: Καλάβρυτα – Πήγασος
12: Αστέρας Μιντιλογλίου – Θύελλα Πατρών
13: Διαγόρας– Πανμοβριακός
14: Αχαϊκή – Εθνικός Πατρών
15: Δόξα Νιφορεΐκων – Δόξα Παραλίας
16: Λιμνοχώρι – Ατρόμητος Πατρών
Ζευγάρια Γ’ Γύρου (Φάση των 16)
17: Νικητής ζευγαριού 7 – Νικητής ζευγαριού 12
18: Νικητής ζευγαριού 16 – Νικητής ζευγαριού 11
19: Νικητής ζευγαριού 5 – Νικητής ζευγαριού 15
20: Νικητής ζευγαριού 9 – Νικητής ζευγαριού 14
21: Νικητής ζευγαριού 8 – Νικητής ζευγαριού 1
22: Νικητής ζευγαριού 3 – Νικητής ζευγαριού 2
23: Νικητής ζευγαριού 13 – Νικητής ζευγαριού 4
24: Νικητής ζευγαριού 6 – Νικητής ζευγαριού 10
Ζευγάρια Δ’ Γύρου (Φάση των 8)
25: Νικητής ζευγαριού 17 – Νικητής ζευγαριού 24
26: Νικητής ζευγαριού 19 – Νικητής ζευγαριού 18
27: Νικητής ζευγαριού 22 – Νικητής ζευγαριού 21
28: Νικητής ζευγαριού 20 – Νικητής ζευγαριού 23
Ζευγάρια Ε’ Γύρου (Ημιτελικοί)
29: Νικητής ζευγαριού 26 – Νικητής ζευγαριού 25
30: Νικητής ζευγαριού 28 – Νικητής ζευγαριού 27
Τελικός
31: Νικητής ζευγαριού 30 – Νικητής ζευγαριού 29
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News