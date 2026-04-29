Κύπελλο Ερασιτεχνών: Η Θύελλα στον τελικό

Ισορροπημένο γενικά παιχνίδι με λίγες φάσεις, αλλά με νικητές τους «κυανόλευκους»

Κύπελλο Ερασιτεχνών: Η Θύελλα στον τελικό
29 Απρ. 2026 20:03
Pelop News

Η Θύελλα προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, καθώς επικράτησε 1-0 του Ατρομήτου στο γήπεδο Ζαρουχλεΐκων και μαζί με τον Παναιγιάλειο θα διεκδικήσουν τον φετινό τίτλο.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 45′ ο Αχιλλέας Κουτσαντώνης με σουτ μέσα από την περιοχή μετά από πάσα του Κατριβέση.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ: Πούλιος, Βλάχος (46’ Τζουραμάνης), Παπασπηλιόπουλος, Σοφιανόπουλος (46’ Αποστολόπουλος), Δήμας, Σκούρτας, Αναγνώστου, Μπουρίκας (73′ Πατρώνης), Ντζάνης (44’ Γκότσης), Οικονόμου (87′ Λυμπέρης), Μπάδας.
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ: Ξυπόλιας, Κωνσταντινίδης, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Δημητρέλος (93′ Ράμα), Θ. Βλασόπουλος (90′ Παραστατίδης), Αχ. Κουτσαντώνης (84′ Ν. Βλασόπουλος), Σκεπετάρης, Ντίνος, Θεοδωρακόπουλος (84′ Καπνιάρης), Σκούμης (84′ Σουγλέρης).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:28 «Σπίτι μου ΙΙ»: Μέχρι τις 2 Ιουνίου η προθεσμία για τις δανειακές συμβάσεις – Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν λάβει οριστική έγκριση
21:20 Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 10,2 μονάδων για τη ΝΔ, ποια η δυναμική των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού
21:06 Πούτιν και Τραμπ συνομίλησαν πάνω από 1,5 ώρα: Προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία πρότεινε ο Ρώσος πρόεδρος
20:58 Αγρίνιο: Σχεδόν πλήρης αθώωση για την υπόθεση ναρκωτικών, μόνο ένας από τους 12 στη φυλακή
20:51 ΕΛΣΤΑΤ: Ανεργία στο 9% τον Μάρτιο – Θετική εικόνα και στη Δυτική Ελλάδα
20:40 Διεθνής διάκριση για το Μουσείο Μανιταριών στα Μετέωρα
20:32 Επίθεση στο Πρωτοδικείο: Εξιτήριο για τις τέσσερις τραυματίες, στην Αγγειοχειρουργική Κλινική παραμένει ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ
20:30 Απόδραση με άρωμα άνοιξης: 3 ιδέες για να φύγεις τώρα!
20:24 Τέμπη: Τέλος στη δικαστική ταλαιπωρία των θυμάτων – Το Δημόσιο παραιτείται από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις
20:17 Τραγωδία στα Μακρίσια: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 13χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι
20:10 Ποιες είναι οι τρεις ελληνικές παραλίες που βρίσκονται ανάμεσα στις καλύτερες της Ευρώπης
20:03 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Η Θύελλα στον τελικό
20:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Το Φαινόμενο της Μπάμπουσκα.
19:59 Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ: Αναφορές για πυροβολισμούς στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου, σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα
19:52 Πετρέλαιο: Εκτινάχθηκαν οι τιμές πάνω από 6%
19:45 Ουγκάντα: 30 άνθρωποι αγνοούνται από βύθιση σε πλοιάριο ΒΙΝΤΕΟ
19:35 Σπέτσες: Αρχοντιά και ιστορία
19:33 Δικαστήρια: Ριζική αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας μετά την ένοπλη επίθεση στο Πρωτοδικείο
19:27 Ενωση-Προμηθέας 2014 live από το pelop.gr – Φωτογραφίες/δηλώσεις/μικρά-μικρά
19:17 Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ για πρωτοφανή στρατιωτική δράση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
