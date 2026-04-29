Κύπελλο Ερασιτεχνών: Η Θύελλα στον τελικό

Η Θύελλα προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, καθώς επικράτησε 1-0 του Ατρομήτου στο γήπεδο Ζαρουχλεΐκων και μαζί με τον Παναιγιάλειο θα διεκδικήσουν τον φετινό τίτλο.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 45′ ο Αχιλλέας Κουτσαντώνης με σουτ μέσα από την περιοχή μετά από πάσα του Κατριβέση.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ: Πούλιος, Βλάχος (46’ Τζουραμάνης), Παπασπηλιόπουλος, Σοφιανόπουλος (46’ Αποστολόπουλος), Δήμας, Σκούρτας, Αναγνώστου, Μπουρίκας (73′ Πατρώνης), Ντζάνης (44’ Γκότσης), Οικονόμου (87′ Λυμπέρης), Μπάδας.

ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ: Ξυπόλιας, Κωνσταντινίδης, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Δημητρέλος (93′ Ράμα), Θ. Βλασόπουλος (90′ Παραστατίδης), Αχ. Κουτσαντώνης (84′ Ν. Βλασόπουλος), Σκεπετάρης, Ντίνος, Θεοδωρακόπουλος (84′ Καπνιάρης), Σκούμης (84′ Σουγλέρης).

