Κύπρος: Απίστευτη γκάφα – Αστυνομικοί μετέφεραν πολίτη για επισκεπτήριο μαζί με κρατούμενους

Μια απίστευτη ιστορία που θυμίζει κωμωδία εκτυλίχθηκε στην Κύπρο, όταν αστυνομικοί μετέφεραν κρατούμενους στα δικαστήρια και διαπίστωσαν –μόνο όταν έφτασαν– ότι μαζί τους ταξίδευε και… ένας απλός πολίτης που είχε πάει για επισκεπτήριο στις φυλακές.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Cyprus Times, το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, όταν αστυνομικοί μετέφεραν κρατούμενους από τις φυλακές στα δικαστήρια με υπηρεσιακή κλούβα. Κατά την άφιξή τους, διαπίστωσαν ότι ανάμεσα στους κρατούμενους υπήρχε… ένας πολίτης επιπλέον.

Ο άνδρας είχε βρεθεί στις φυλακές για επισκεπτήριο και, μέσα στην αναστάτωση της διαδικασίας επιβίβασης, ανέβηκε κατά λάθος στο όχημα, πιστεύοντας ότι έπρεπε να ακολουθήσει τις οδηγίες των αστυνομικών.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί φώναζαν στους κρατούμενους να επιβιβαστούν γρήγορα για να προλάβουν τη μεταφορά στο Εφετείο. Ο πολίτης, νομίζοντας ότι η οδηγία αφορούσε και εκείνον, μπήκε στην κλούβα χωρίς κανέναν έλεγχο.

Το λάθος έγινε αντιληπτό μόνο όταν έφτασαν στα δικαστήρια, καθώς ο άνδρας αποβιβάστηκε από το όχημα κρατώντας μια πλαστική τσάντα και χωρίς να φορά χειροπέδες. Ερωτηθείς από τους αστυνομικούς, φέρεται να απάντησε πως απλώς άκουσε τη φράση «επιβιβαστείτε» και ακολούθησε, χωρίς να καταλάβει τι συνέβαινε.

Σύμφωνα με το sigmalive, εξετάζεται το ενδεχόμενο να διεξαχθεί διοικητική έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς έγινε η σύγχυση και γιατί δεν πραγματοποιήθηκε ο προβλεπόμενος έλεγχος επιβατών πριν από τη μεταφορά.

