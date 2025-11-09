Κύπρος: Αρνητική εξέλιξη οι τουρκικές προκλήσεις στη νεκρή ζώνη, λέει ο Χριστοδουλίδης

Το πρωί του Σαββάτου τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισήλθε στη νεκρή ζώνη κοντά στο χωριό Δένεια (στα δυτικά της Λευκωσίας) και επιχείρησε να απομακρύνει Ελληνοκύπριους γεωργούς που είχαν μεταβεί για καλλιέργεια των χωραφιών τους. Στο σημείο παρενέβησαν μέλη της UNFICYP (Ειρηνευτική Δύναμη ΟΗΕ) και όλοι αποχώρησαν, για να επανεμφανιστεί στη συνέχεια το τουρκικό όχημα και να επιστρέψουν εκ νέου οι ειρηνευτές. Η ομαλότητα αποκαταστάθηκε το απόγευμα, όπως ανέφερε ο κοινοτάρχης της Δένειας.

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την ενέργεια «μη θετική εξέλιξη» για το Κυπριακό και διαβεβαίωσε ότι έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες διεργασίες ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά.

Το Κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαβήματα προς την UNFICYP για την αποκατάσταση της ελεύθερης και ασφαλούς πρόσβασης των Ελληνοκύπριων γεωργών. Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο κατοχικός στρατός αμφισβητεί το καθεστώς της Νεκρής Ζώνης και επιχειρεί δημιουργία τετελεσμένων, με την κυβέρνηση να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

«Η νέα πρόκληση στη Δένεια δυναμιτίζει το καλό κλίμα και την ειρήνη στο νησί», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, καλώντας τα Ηνωμένα Έθνη να πάρουν σαφή θέση.

Η Ειρηνευτική Δύναμη υπενθυμίζει πάγια ότι οι καλλιεργητικές δραστηριότητες κοντά στις γραμμές κατάπαυσης του πυρός εντός της νεκρής ζώνης ενέχουν κινδύνους και προκαλούν εντάσεις, θέση που έχει διατυπώσει επανειλημμένα. Η νέα ένταση στη Δένεια σημειώνεται σε μια περίοδο που καταβάλλονται προσπάθειες για επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού. Οι κυπριακές αρχές εκτιμούν ότι τέτοιου είδους κινήσεις υπονομεύουν το κλίμα και επιχειρούν αλλαγές επί του εδάφους, τη στιγμή που ζητείται αυτοσυγκράτηση και σεβασμός του status quo στη Νεκρή Ζώνη.

