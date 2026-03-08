Κύπρος: Παρατείνονται τα μέτρα εκκένωσης στο Ακρωτήρι μέχρι την επόμενη εβδομάδα

Κύπρος: Παρατείνονται τα μέτρα εκκένωσης στο Ακρωτήρι μέχρι την επόμενη εβδομάδα
08 Μαρ. 2026 12:37
Οι αρχές των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι της Κύπρου, σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, αποφάσισαν την παράταση των μέτρων εκκένωσης στην περιοχή μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), η απόφαση ελήφθη λόγω της συνεχιζόμενης αξιολόγησης της κατάστασης ασφαλείας μετά την επίθεση ιρανικής κατασκευής drone σε βρετανική στρατιωτική βάση τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026. Περίπου 1.000 κάτοικοι της περιοχής Ακρωτηρίου εκκενώθηκαν από τα σπίτια τους ως προληπτικό μέτρο.

Σύμφωνα με αρμόδια πηγή, η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί το πρωί του επόμενου Σαββάτου (14 Μαρτίου 2026), οπότε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για το εάν θα αρθεί η εκκένωση ή θα παραταθεί περαιτέρω.

Η επίθεση στο Ακρωτήρι εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και των ιρανικών αντιποίνων κατά στόχων που συνδέονται με ΗΠΑ και Ισραήλ. Οι Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου και Δεκέλειας αποτελούν βρετανικό έδαφος στην Κύπρο και έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για επιχειρήσεις στην περιοχή.

Οι κάτοικοι που εκκενώθηκαν λαμβάνουν στήριξη από τις κυπριακές αρχές και τις βρετανικές δυνάμεις, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

