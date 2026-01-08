Κύπρος: Πολιτικός σεισμός με βίντεο για προεδρικές μίζες

Στην Κύπρο έχει προκληθεί πολιτικός σεισμός μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο που κυκλοφόρησε στο X το οποίο αφήνει σκιές για διαπλοκή και διαφθορά ενόψει της προεκλογικής εκστρατείας του 2028.

Το βίντεο εμπλέκει τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη καθώς στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται δύο πρόσωπα που συνδέονται στενά με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ωστόσο η κυβέρνηση μιλά για «υβριδική επίθεση» εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπονοώντας «ρωσικό δάκτυλο» λόγω της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ από την Λευκωσία.

Πρωταγωνιστές στην υπόθεση που ξετυλίχθηκε την επόμενη της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο, είναι ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, νυν Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου (σύζυγος της αδελφής της συζύγου Ν. Χριστοδουλίδη, Φιλίππας Καρσερά) που έχει αναλάβει κομβικό ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας και ο Γιώργος Λακκοτρύπης, πρώην Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος, αν και υπηρέτησε επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη, διατηρεί άριστες σχέσεις με το περιβάλλον Χριστοδουλίδη. Στο βίντεο πρωταγωνιστεί επίσης και ο Διευθυντής του Ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος – πρόκειται για την μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία της Κύπρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσίευση στο Χ, τα πρόσωπα με τα οποία συνομιλούν στο βίντεο είχαν πρόσφατα παρουσιαστεί ως επενδυτές που εξέφρασαν ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κύπρο. Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει, σε γενικό πλαίσιο αναφοράς στις προεδρικές εκλογές, ότι το όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι για να υπάρξει υπέρβαση «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά».

Η κυπριακή κυβέρνηση στην πρώτη αντίδρασή της μίλησε για «λάσπη» και «στοχευμένη» επίθεση ενώ σε νεότερη αντίδρασή της ανέφερε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν υπόθεση «υβριδικής δραστηριότητας» εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στη νεότερη γραπτή δήλωση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημειώνει συγκεκριμένα ότι, μετά από περαιτέρω διερεύνηση και στοιχεία που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, «εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας», προσθέτοντας ότι έχουν ενημερωθεί τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

Λακκοτρύπης: Μονταρισμένο το βίντεο

Νωρίτερα, σε γραπτή του δήλωση ο Γιώργος Λακκοτρύπης ανέφερε: «Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στη πλατφόρμα X, και στο οποίο παρουσιάζομαι να συζητώ με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής: Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά. Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Έχω ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσω όλα τα στοιχεία που έχω στη διάθεση μου».

Οι επίμαχες αναφορές και τα μετρητά

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ, από τον λογαριασμό Emily Thompson (@EmilyTanalyst) που δηλώνει «ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας» για θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής. Το βίντεο, το οποίο αναφέρεται πως «λήφθηκε», χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στην πηγή ή την προέλευσή του, περιέχει, μεταξύ άλλων, ισχυρισμούς για εισφορές σε μετρητά κατά την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, με ανταλλάγματα.

Σύμφωνα με τα όσα προβάλλονται στο βίντεο, φαίνεται να έχει γίνει καταγραφή ιδιωτικών συνομιλιών με κρυφή κάμερα. Σε αυτές τις συνομιλίες συμμετέχουν χωρίς να γνωρίζουν πως μαγνητοσκοπούνται συνεργάτες του Προέδρου και επιχειρηματίες.

Οι συμμετέχοντες στο βίντεο φέρονται να μιλούν για «διαδρομές» πολιτικού χρήματος, χρηματοδοτήσεις και τρόπους «στήριξης» της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη για τις εκλογές του 2028, μέσω εταιρικών εισφορών ή δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ γίνονται και αναφορές σε μετρητά. Στο ίδιο ρεπορτάζ καταγράφονται φράσεις που αποδίδονται στους συνομιλητές, όπως ότι «το χρήμα είναι σε μετρητά» και ότι «εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Προεδρικό, δίπλα στον Πρόεδρο», ενώ γίνεται επίσης επίκληση προσωπικής πρόσβασης προς τον Πρόεδρο.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο δημοσίευμα τονίζεται πως οι συνομιλίες που ακούγονται δεν συνοδεύονται από δημόσια τεκμήρια για συγκεκριμένες παράνομες συναλλαγές και ότι το υλικό, έτσι όπως παρουσιάζεται, αφήνει σκιές κυρίως ως προς την εικόνα και τις εντυπώσεις που δημιουργεί.

Ποιοι ήταν οι «επενδυτές»;

Το site, Economy Today μεταφέρει πληροφορίες ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως συνομιλητές των Κυπρίων αξιωματούχων/παραγόντων παρουσιάστηκαν ως Ολλανδοί επενδυτές με στόχο επενδύσεις άνω των €100 εκατ. στην Κύπρο, ειδικά στον τομέα της ενέργειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρονται να είχαν επαφές με τον Γιώργο Λακκοτρύπη εντός και εκτός Κύπρου, να έγινε τηλεδιάσκεψη με τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους και κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γιώργο Χρυσοχόο. Το ποιοι βρίσκονται πίσω από το βίντεο παραμένει άγνωστο, όπως και αν θα ακολουθήσει δημοσίευσή του από οργανισμό του εξωτερικού, ενώ γίνεται λόγος για «κινητικότητα και προβληματισμό» στο Προεδρικό Μέγαρο λόγω συγκυρίας, καθώς η Κύπρος βρίσκεται στις πρώτες ημέρες της Προεδρίας της ΕΕ.

Η «οροφή» του €1 εκατ.

Η ανάρτηση στο Χ επιχειρεί να συνδέσει το περιεχόμενο του βίντεο με το πλαίσιο της προεκλογικής χρηματοδότησης και το ανώτατο όριο δαπανών για τους υποψηφίους. Υπενθυμίζεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κύπρου είχε καταγράψει ήδη από το 2024 υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου προεκλογικών δαπανών (€1 εκατ.) για τους βασικούς υποψηφίους των προεδρικών του 2023, μεταξύ αυτών και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με καταλογισμό υπέρβασης και προβλεπόμενες διοικητικές συνέπειες, ενώ είχαν επισημανθεί και «παράθυρα» στη νομοθεσία ως προς το χρονικό εύρος που μετρά ως «προεκλογική περίοδος».

Χ. Χαραλάμπους και το ζήτημα «συγγένειας»

Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους είναι ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου από τον Φεβρουάριο του 2023. Στο Χ, ο λογαριασμός που ανάρτησε το βίντεο τον περιγράφει ως «brother-in-law» του Προέδρου. Πρόκειται για τον γαμπρό του Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς έχει παντρευτεί την αδελφή της συζύγου του Κύπριου Προέδρου. Η συγκεκριμένη συγγενική σχέση αναπαράγεται ευρέως στα social media.

Νομική γκρίζα ζώνη για τις κρυφές καταγραφές

Το γεγονός ότι το υλικό παρουσιάζεται ως κρυφή καταγραφή ανοίγει και δεύτερο, καθαρά νομικό μέτωπο. Σε πρόσφατη νομολογία που έχει απασχολήσει την κυπριακή δημόσια συζήτηση, καταγράφεται αυστηρή προσέγγιση ως προς τη νομιμότητα και αξιοποίηση ιδιωτικών ηχογραφήσεων/βιντεογραφήσεων χωρίς συγκατάθεση, ακόμη και όταν υπάρχει συμμετοχή στην ίδια τη συνομιλία.

Ζητούν απαντήσεις οι πολιτικοί αρχηγοί

Όπως ήταν αναμενόμενο το επίμαχο βίντεο προκάλεσε πολιτικές αναταράξεις , με τους αρχηγούς των κομμάτων να ζητούν απαντήσεις από την Κυβέρνηση.

«Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα»

Η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου με ανάρτηση της στο Χ εκφράζει την ελπίδα, τα όσα καταγράφονται στο βίντεο που κυκλοφορεί και εμπλέκει το στενό περιβάλλον του Προέδρου Χριστοδουλίδη, να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο» αναφέρει στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Βουλής.

Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω απο τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο. — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) January 8, 2026



Στέφανος Στεφάνου: Εγείρονται σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα

«Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις» σχολίασε ο γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου και πρόσθεσε: «Αναμένουμε και θα επανέλθουμε».

Νικόλας Παπαδόπουλος: Οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις

«Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του», τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.

Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του. — Νικόλας Παπαδόπουλος (@NicholasPapadop) January 8, 2026

