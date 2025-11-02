Κύπρος: Πράξη αγάπης της οικογένειας Κουρέτα προς τον «θείο Γιώργο»

Στη Λάρνακα βρέθηκε ο πατρινός περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας όπου και κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη πεσόντων στρατιωτών στην Τουρκική εισβολή το 1974.

Ιδιαίτερα, όμως, για να τιμήσει τον αείμνηστο Αντιστράτηγο Γεώργιο Μπούτο, με τον οποίο τον συνέδεαν οικογενειακοί δεσμοί.

Ο κ. Κουρέτας είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία του: «Είναι μεγάλη τιμή και συγκίνηση για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην Απλάντα, σ’ αυτή τη γη που ποτίστηκε με τον ιδρώτα και το αίμα ανθρώπων που πολέμησαν για την ελευθερία της Κύπρου.

Βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους αγωνιστές του 286 Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού και, ιδιαίτερα, τον αείμνηστο Διοικητή του, Αντιστράτηγο Γεώργιο Μπούτο.

Για τους περισσότερους από εσάς, ο Γεώργιος Μπούτος είναι ένα όνομα γραμμένο στην Ιστορία — ένας αξιωματικός που ηγήθηκε με γενναιότητα, που τραυματίστηκε στη μάχη του Κοντεμένου και που έφυγε λίγο αργότερα, αφήνοντας πίσω του παράδειγμα ανδρείας και ήθους.

Για μένα όμως, ήταν κάτι παραπάνω. Ήταν ο “θείος Γιώργος”. Ένας άνθρωπος με τον οποίο συνδέονται οικογενειακοί δεσμοί και παιδικές αναμνήσεις.

Μεγάλωσα ακούγοντας από τους δικούς μου για τον χαρακτήρα του, την τιμιότητά του, την ευγένειά του, τον τρόπο που αντιμετώπιζε τους στρατιώτες του — πάντα με σεβασμό και ανθρωπιά.

Από τότε, χωρίς να το καταλαβαίνω τότε, διαμόρφωνα μέσα μου τι σημαίνει να είσαι υπεύθυνος, να είσαι δίκαιος, να έχεις αξίες που δεν διαπραγματεύεσαι.

Και αυτές οι αξίες είναι που μας φέρνουν όλους σήμερα εδώ.

Η προτομή που αποκαλύπτουμε σήμερα είναι μια πράξη αγάπης της οικογένειάς μου προς τον θείο Γιώργο, αλλά και μια πράξη μνήμης για όλους όσοι στάθηκαν όρθιοι εκείνο το καλοκαίρι του 1974.

Είναι ένας μικρός τρόπος να πούμε «δεν σας ξεχάσαμε». Γιατί οι ήρωες ζουν όσο τους θυμόμαστε, όσο μιλάμε στα παιδιά μας για εκείνους, όσο αντλούμε δύναμη από το παράδειγμά τους.

Αυτή η προτομή δεν είναι μόνο μάρμαρο και χαλκός· είναι σύμβολο μιας στάσης ζωής — της ευθύνης, της ανιδιοτέλειας, της πίστης στην πατρίδα και στους ανθρώπους.

Ας είναι αιώνια η μνήμη του Αντιστράτηγου Γεωργίου Μπούτου και όλων των αγωνιστών του 286 ΜΤΠ».

